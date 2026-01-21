唐從聖細說女兒被同學霸凌事，近10年後 「關係人」徐乃麟隔空道歉「涵養不夠」「飆罵五字經」…

唐從聖日前在談話節目提及他2017年錄製《天才衝衝衝》遭大哥級徐乃麟飆罵五字經，唐從聖是公眾人物，萬萬沒想到這事後來竟讓唐從聖女兒在學校，遭受校園霸凌的往事。 徐乃麟今（21日）出席選美活動主持工作，再次向唐從聖及其家人道歉，「我只能再次抱歉，當時我一時心直口快，涵養不夠，待人處理修養不夠」。 三立新聞台〈話時代人物〉節目，上周日(18日)播出藝人唐從聖專訪，近年來他活躍在廣告拍攝、以及舞台劇的演出，唐從聖說自己大器晚成、被觀眾認識時已經30多歲，由於在綜藝節目模仿前總統陳水扁聲名大噪，也讓觀眾印象深刻。 節目中應主持人鄭弘儀要求，送上搞笑模仿秀，戲劇科班出身的唐從聖還秀身手翻跟斗，他自曝念書時出道，想找經紀公司但當時沒人要，總是自己騎摩托車跑通告，有次太累騎車差點從山路邊摔下去，還曾經因為壓力造成免疫力下降，莫名其妙一張臉腫到像個豬頭。

根據三立電視提供的資料，唐從聖談到壓力，鄭弘儀順勢問起，2017年發生在綜藝節目上的五字經國罵事件，「聽說這讓你自己閉關很久？」 唐從聖在訪談中，也首度透露外流影片中沒有的往事，「到後台化妝間，我還跟著去道歉，摔椅子、踹桌子，我也都沒有怎麼樣，我就是道歉，那我也說、我的道歉就到這個節目今天截止」，「那幾天媒體一直在採訪，大哥還是心情不好，那我就想說算了」，只是唐從聖說事後媒體訪問，他都不講話了，「我是受害人我都不講話，你還大呼小叫的話、那不行，親友幫我打抱不平，我就決定要提告」。

後來很多人來溝通，唐從聖就撤告了，但社會觀感因此不一樣，網路有人罵他「陪你哭是哭假的」、「你這個孬種就不告了」，面對這一些反噬，唐從聖說他都承受了，「我已經憋了八年了」。 這些細節唐從聖第一次在電視上侃侃而談。沒料到那事件竟讓他女兒在學校被霸凌，唐從聖說女兒身材矮、被說胖，但這些話她沒在意，「她氣的是被說你是不是輸不起，然後妳爸爸怎麼樣，還講一句你們全家死光光」，於是他女兒將對方，一腳踹飛摔到司令台下。唐從聖說所幸對方家長講道理，知道自己小孩錯在先，事情圓滿解決。

徐乃麟在21日受訪時坦言，不清楚唐從聖近期在談話節目講到的內容，但對於當年事件，他深感抱歉，「我每次人前人後都說，當年我不知道是更年期還是怎樣，做了最不堪的事情，9年了，人生難免擦槍走火，我只能再次抱歉。」

三立節目在訪談中唐從聖也談到幼年時生活的辛苦，還有愛表演的他國中參加樂儀隊，為了證明他的夢想可以賺錢，跑去眷村長輩葬禮打小鼓，拿著所賺的500元給他的父親的辛酸成名前的往事，被言語霸凌是第一次談及。