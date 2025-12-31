唐從聖跑馬被超車！對方「穿夾腳Y拖」他無奈：好羞辱

娛樂中心／綜合報導

55歲藝人唐從聖（從從）當年因模仿前總統陳水扁一炮而紅，甚至還被阿扁本人當面笑虧「聽說你靠著我這張臉，賺了不少錢」。唐從聖日前再度參與台北馬拉松，挑戰半馬賽道，他29日上傳一段參賽影片，分享自己路跑過程中被一位腳踩夾腳Y拖的少年「超車」，讓他無奈喊「對大人根本就是一種羞辱讓，被超車的我感到無助」。

唐從聖日前在臉書發文透露，自己前兩年參加台北馬拉松活動，都因出現抽筋情況導致成績不佳，但今（2025）年的他配速效果不錯，再加上路跑當天天氣不錯，種種因素的加持下，讓他這次順利跑進兩小時以內，還突破過去的最佳成績。

55歲藝人唐從聖日前曬出順利完賽台北馬拉松的自拍照。（圖／翻攝自臉書@從從唐從聖）





唐從聖29日再度發文談及這次跑馬經歷，並曬出一段影片分享路跑過程中被一名少年「超車」的插曲。只見一名穿著夾腳拖的少年混在成人跑者中，一派輕鬆、毫不費力地超越唐從聖，讓他形容「穿著夾腳拖來跑步，一副出門買醬油的態度，還跑出這種超英趕美的速度」，隨後還忍不住自嘲說「對大人根本就是一種羞辱，讓被超車的我感到無助」。

唐從聖被「夾腳拖少年」超車的影片流出。（圖／翻攝自臉書@從從唐從聖）





此外，唐從聖也打趣呼籲「家裡有這種小孩子請注意，以後不要讓他來參加路跑～」。影片流出後，讓大批網友全笑翻「傷害不大，但侮辱性極強」、「他還沒穿襪子耶，難怪你創傷這麼大」。不過，貼文也釣出不少內行人留言「其實穿夾腳拖的都很會跑」、「如果有注意看，你會發現旁邊那個大人也是穿拖鞋」、「那個是跑步專用的Y拖啦！或許他跑步態度隨便，但是跑鞋是專業的」。

原文出處：超車弟「穿夾腳Y拖」跑半馬！唐從聖PO片一票網認出：他是專業的

