唐復年觀點》中榮案醒思！病患權益優先 才是跟刀與代刀最佳界線

台中榮總院長傅雲慶出面向社會大眾致歉。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 台中榮民總醫院日前爆發神經外科醫師遭檢舉違法讓醫材廠商進入禁區執行手術，在司法介入調查對兩位醫師做出交保處分後，院長傅雲慶親上火線深深一鞠躬向社會大眾致歉，感謝檢舉人並且會保護吹哨者，展現身為國家級公立醫學中心、中部地區醫療龍頭領導人應有的格局。

此案爆發之初，熟悉醫療體系運作的人士大多會認為這是醫界「公開的秘密」，而此爆料案會發生在台中榮總，或許多了一些「白色巨塔大內鬥」的成份。爆料者若是單純是為保障病患權益，應該在掌握確切證據後即提出檢舉，才能及時阻止「代刀」情形一再的發生。

廣告 廣告

事實上，此爆料案的證據像是剝洋蔥般一層一層慢慢的掀開，司法單位也是在近日始掌握到早在3年多前即拍到、但也最明確的影像後，展開約談動作。這些影像內容罪證確鑿，檢察官據以聲請羈押，法官最後裁定交保，院方火速召開考績會對醫師做出處分，且迅速向由院長出面致歉。

中榮醫師違法案的關鍵，就在於對「跟刀」與「代刀」的界線未劃分清楚。跟刀是屬於合法範圍，因新式醫療儀器構造複雜，一般會由醫材商業務進入手術室，在現場提供技術支援或指導組裝與使用。至於代刀就屬違法行為，因為由醫療器材業務直接接觸病人或進行侵入性醫療操作，已跨越界線，是百分百的違法行為。

醫界人士認為，造成「跟刀」與「代刀」的界線模糊進而成為常態，主要原因是高階微創手術、神經外科或骨科等精密器材更新迅速，醫師或護理師未必能在短時間內即完全掌握，必須由醫材廠商在現場給予技術指導。若是醫師在不完全熟悉情況下使用錯的方法，未能完全發揮新式醫材的功能，當然對病況改善有限甚至更惡化，會大大損及病患權益。

此案最強的證據發生之時傅雲慶仍是副院長，但在他當院長的任內爆發，他也責無旁貸地扛起身為院長該有的責任；再仔細推敲傅雲慶在道歉記者會發言，其中「感謝檢舉人讓此事浮出檯面」，更強調一定會「保護吹哨者」的這兩個重點，就是要讓外界勿再把此案指向是「白色巨塔大內鬥」，因為事實證明過去很長一段時間在「跟刀」與「代刀」界線不明的當下，唯在透過此事，醫界才能痛定思痛，把真正的紅線畫出來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)中榮兩醫師違法案院長傅雲慶致歉 強調會保護吹哨者

除了道歉更感謝檢舉人！中榮院長傅雲慶鐵腕止血獲讚賞