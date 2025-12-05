唐復年觀點》台中市長選舉歷史總會重演 「先喊先贏」有用嗎？

楊瓊瓔加入市長選舉戰局，成了台中長選舉本周最熱議話題。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台中市自 2010 年升格直轄市後，每四年一次的市長選舉，藍、綠兩大黨在推出人選的過程中，半路總會有「程咬金」來搶戲。已獲民進黨提名的何欣純，和這次搶在江啟臣之前表態的楊瓊瓔，都先後想「改劇本」。2022 年何欣純先喊聲，但起步晚，再熬了四年，終於可上戰場。楊瓔瓔的狀況也是照著演，但被她改過的劇本，真的能一直演下去嗎？

「起步晚卻先喊聲」的劇本演出最成功的，是台中市長盧秀燕。而目前，仍被各界看好最可能代表國民黨出戰 2026 年市長選舉的，依舊是準備選市長已近 10 年的江啟臣。他於 2016 年在驚濤駭浪中首度連任立委後，就積極備戰 2018 年市長選舉。

2017 年尾聲，眼看他該表態了，當時他接受《Newtalk新頭殼》記者專訪時被問「何時宣布選台中市長」，他的回答真是妙，「等我要宣布時就會告訴你」。記者還得細細解讀這句非常白話、卻什麼都沒表達到的「金句」。

盧秀燕「突襲」 成功改寫劇本

當時還是立委的盧秀燕，宣布選台中市長，場合，竟是選在立院黨團會議結束後的媒體聯訪，絕對是可以用「突襲」來形容。因當時的黨主席吳敦義一心就想直接提名已做好準備的江啟臣，但吳敦義的「劇本」硬是被盧秀燕成功改掉。當時，國民黨因為已聲稱「不會舉辦初選」，迫於情勢只好進行全民調。江啟臣僅小輸 0.61 個百分點。表面上他接受這個結果，到後來決定接任盧秀燕的競選主委，還是花了一小段「療傷」時間。

在盧秀燕要競選連任前，民進黨一度苦思，是要請曾「十年磨一劍、才四年就斷」的林佳龍回鍋，還是要讓曾在 2014 年時倉促投入市長初選但未過關，時任立法院副院長蔡其昌上場？當時問題卡在，蔡其昌一直不宣布要選、林佳龍也一直沒說不選。最終，已連任三屆立委、並且拿到全國最高票的何欣純搶先在 2022 年 4 月 19 日宣布「爭取提名」。

何欣純也曾搶先宣布

蔡其昌當時不急著宣布，應該就是時任總統、黨主席的蔡英文早就屬意由蔡其昌上場。而何欣純不照府與黨最高層意旨走，準備好好跑完全台中市，但不到 10 天，黨中央就宣布徵召蔡其昌。

何欣純已獲民進黨正式提名。新頭殼資料照

四年前，何欣純並沒有「先喊先贏」，至少提高她在全台中市的知名度，往後只要提到市長選舉，何欣純都一直在大家討論的名單中，為她這次早早獲得提名搶得先機。儘管媒體民調結果，她還落後最強「假想敵」江啟臣近 20 個百分點，但還有近一整年時間，國民黨無論是江啟臣還是楊瓊瓔，能否接得下盧秀燕的棒子？還是未知數。

江啟臣會不會一直溫良恭儉「讓」？

這一周以來，對於誰代表國民黨選台中市長的話題，除了中間有民眾黨不讓麥玉珍選的小插曲，最熱議的，就是楊瓊瓔改掉了「應該就是提名江啟臣」的劇本。大家也在等，條件及形象都具備的江啟臣，難道要一直溫良恭儉的「讓」下去嗎？

江啟臣雖未宣布，但布局台中市長選舉已經長達八年。圖：新頭殼資料照

最早想把楊瓊瓔推上場的，除了她的死忠支持者外，絕對就是綠營人士。例如市議員林德宇在電視節目引述立場偏藍的平面媒體報導，「國民黨誰選 2026 台中市長？不是盧秀燕說了算」，何欣純以市長參選人身分接受媒體專訪，也強調以楊瓊瓔的實力絕對可敬的對手。

綠營人士其實也心知肚明，江啟臣差楊瓊瓔的只是親和力，江與地方鄉親的黏著度真的不夠強，他一位重要幕僚就此點分析，「這個問題大家都知道，但選市長和選里長、議員不同，知名度及高度才更重要，江啟臣當過國民黨主席、立法院副院長，甚至當選立委前，還曾是行政院新聞局長。」

綠營仍在打如意盤

綠營方面，當然希望國民黨能夠進入初選民調，只要是採全民調，綠營支持者都很清楚，如果接到民調電話該如何回答，講白了，就是讓楊瓊瓔出線，何欣純在大選會更有勝算。

但綠營也不要忘了，2018 年初國民黨的盧江之爭，進入民調後，綠營是如何有形無形的介入，盧秀燕出線後綠營還一副「林佳龍連任沒問題了」的心態。豈知原本多數支持江啟臣的派系大老，在林佳龍一副可以搞定地方派系的高姿態，以及盧秀燕超柔軟的低姿態相對比之下，地方派系幾乎全數回歸藍營支持盧秀燕。如果綠營未記取教訓，過於明顯介入藍營初選，會不會再歷史重演？

楊瓊瓔贏了網路民調又如何？

楊瓊瓔宣布爭取提名已經一個星期，江啟臣依舊老神在在，雖然嘴吧不說，但在國會、在地方持續展現他選市長的企圖心。這幾天現任市議員或是有意投入市議員選舉的「小雞」們紛紛表態，呼籲黨中央不要辦初選，甚至直接表態「就是要江啟臣」。反觀楊瓊瓔這裡，似乎只有一份不具科學根據的網路全民調，由她拿下第一，對於能否獲得提名，完全沒有幫助。

主帥交鋒才要開始

國民黨在六都的市長選舉，已有五都人選幾乎確定，若沒有意外，本月中旬國民黨應該會確定台中市的提名機制、甚至可決定人選。在此之前無論誰先喊聲、誰布局已久，都只是熱身賽。就像棒球比賽般，短期盃賽靠的是爆發力再加上一點點運氣。成熟選民真正期待的，是當兩黨都各自定於一尊後，主帥的交鋒才是選戰的開始，有長達近一年的時間展現實力，提出實用的政策及市政願景，真正的答案會在明年 11 月 28 日揭曉。

