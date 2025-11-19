唐復年觀點》綠營幫楊瓊瓔說出真心話 誰選2026台中市長？不是盧秀燕說了算

盧秀燕出席的重要場合，江啟臣、楊瓊瓔多數會到場。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕先因不參選黨主席選舉，再加上非洲豬瘟事件團隊屢出包，城市治理能力被看破手腳，幾乎可用「跌落神壇」來形容，不僅2028總統大夢可能破滅，她原本想把市長交棒立法院副院長江啟臣一事，也出現變數。

民進黨台中市議員林德宇日前在民視節目上說，國民黨可能問鼎下屆台中市長有兩人，分別是立法院副院長江啟臣及資深立委楊瓊瓔。如果是江啟臣，大概也跟盧秀燕差不了太多，都是一個樣，每天只想要把自己的形象包裝好，不會在乎產業界的心聲，不會跟基層公務員站在第一線解決問題。

林德宇強調，但相對比起來楊瓊瓔至少還比較接地氣。雖然過去半年以來大家不太會去質疑「江啟臣可以順利接班」一事，但近日有偏藍的平面媒體多次評論「非洲豬瘟」事件擾亂了藍營2026台中市長選舉的布局。

林德宇：楊瓊瓔的機會來了

林德宇認為，這代表的意思是，如果台中市民接受跟盧秀燕一樣的江啟臣，未來的發展前景堪憂，所以現在是楊瓊瓔的機會來了，所以此時楊瓊瓔一再被討論，確實讓藍營內部產生的擾動，而民進黨已經做好準備，提名立委何欣純來挑戰2026，相對的，何欣純的出場，代表的就是「接地氣、腳踏實地。」

江啟臣及楊瓊瓔的確是藍營檯面上最有可能為國民黨繼續守住台中市的兩位戰將。江啟臣2012年辭官返鄉投入立委選舉，就被看好未來在台中市長的選舉，他絕不會缺席。果然在2016年他第一次立委連任後，當時的台中市長是民進黨林佳龍，江啟臣很積極的跑遍全市，擺明是要爭取黨提名參選2018年市長，但在進行民調時以0.61個百分點輸給盧秀燕，黯然退出戰局。

盧秀燕明示江啟臣是未來市長

接下來的七年多時間，江啟臣無論在立法院或國民黨這兩個舞台都能充分發揮，不僅補選當上黨主席，2024年更成為立法院副院長，當然這一切也都是在為台中市長選舉累積能量。尤其是2024年立委選舉前盧秀燕主導台中成為「藍白合示範區」後，盧秀燕聲望如日中天，甚至在7月23日與江啟臣、柯志恩為立委羅廷瑋反罷免造勢時公開說「現在這裡站的可能是三個市長！」

最近一年多以來，尤其是有盧秀燕出現的大型公開場合，江啟臣及楊瓊瓔多數會一同亮相，不過若是兩人無法親自到場的活動，江啟臣服務團隊90%會出席，因為他在全市各區都早已布建完成，有專人代表出席各式市政行程。楊瓊瓔團隊布點的密度就差了很多。

行政系統拉抬江啟臣 楊瓊瓔作何感想？

因此「盧秀燕透過行政系統全力拉抬江啟臣」這件事，在台中政壇早就是公開的秘密。民進黨市議員江肇國日前在臉書發文，指出台中市的區長又在幫忙江啟臣宣傳，內容是江啟臣邀請多位駐台使節與藝人李易一起走訪新社花海節，區長還註明「請選擇適當群組轉傳」。江肇國認為，這很明顯是行政介入黨內初選，盧秀燕下令要行政團隊拉抬江啟臣，「先不講何欣純，不知道楊瓊瓔作何感想？」

儘管盧秀燕不僅公開點名接班人是江啟臣，但非輩分比江啟臣還高的楊瓊瓔，可是從未放爭取黨內出線的機會。地方政壇認為如果台中縣市沒有合併升格為直轄市，楊瓊瓔應該「兩任台中縣長都卸任了」。

第一屆及第二屆台中直轄市長選舉，民進黨都在原縣區大勝，2014年林佳龍擊敗胡志強後，原縣區的藍營大老就有人提議，2018年應該推楊瓊瓔挑戰林佳龍。只是沒想到林佳龍提早出招，一手主導民進黨禮讓當時仍屬時代力量的洪慈庸挑戰楊瓊瓔，更因為大環境對藍營不利，楊瓊瓔陰溝裡翻船落選了。

楊瓊瓔後來靠輔選盧秀燕當選市長重新找到位置，擔任台中市副市長，2020年立委選舉前才辭去職務。2024年重返立法院後，支持者就不斷鼓勵她2026年一定要參選市長，她同樣也和江啟臣一樣全市跑透透。不過以新聞稿的發布內容來看，楊瓊瓔團隊發布內容只限於自己的潭雅神后選區，但江啟臣的新聞稿內容不僅遍及全市，更以立法院副院長的高度，擴及重大內政、兩岸及外交等議題，格局顯然比起同黨楊瓊瓔或民進黨何欣純大大不同。

楊瓊瓔能量足 進可攻退可守

外界因此認為，楊瓊瓔自知能被提名參選市長的機會不大，但也要對死忠支持者有交代，持續保持足夠能量。一是「進可攻」：因為畢竟提名結果還是未知數；二是「退可守」：如果一旦真的提名江啟臣，楊瓊瓔勢必會全力相挺，以她的現況，基層經營比江啟臣扎實太多，相效於被形容為「貴公子」的江啟臣，楊瓊瓔只要登高一呼，死忠支持也必定會跟著她轉而力挺江啟臣。只要江啟臣順利入主市政府，立法院副院長出缺後，就是楊瓊瓔力爭的好機會。

不過藍營市長人選原有的「平衡」態勢，在黨主席由不是盧秀燕樂見的鄭麗文當選後，再加上非洲豬瘟讓市府團隊一下子撤換掉三位首長，綠營藉此猛攻盧秀燕連城市治理都出大亂子，更別妄想總統大夢，「台中市長誰接棒不是盧秀燕說了算」這件事已經發酵。

據地方挺楊瓊瓔的藍營人士說，的確有股要求市長提名要依據民調產生的聲音，黨主席鄭麗文是新世代，不可再像以往僅由宮廷派決定人選。此人說，2018年產生提名人選前，江啟臣基層跑得比盧秀燕還勤，造勢活動聲勢也超過盧秀燕，誰也沒料到最後竟是盧秀燕出線。如果江啟臣、楊瓊瓔真的要以民調決勝負，結果真的很難說。

綠營如意算盤 讓藍營進入初選

「讓國民黨市長提名人選經由初選產生」是綠營當前打的如意算盤，因只要國民黨辦初選，綠營就有空間可以操作，就有機會拉下聲勢最好的江啟臣，接著由已經確定被提名的何欣純對上楊瓊瓔，2026綠營才有機會拿回台中市長。

對於綠營想藉由製造楊瓊瓔與江啟臣間的矛盾，讓外界認為藍營布局還有很大變化空間，江啟臣的幕僚認為，台中市民的屬性相對於其他城市來說更為務實也更為中性，想盡各種話題來攪動民情進行分化，就是為了要贏得選舉的行徑，甚至是為了自己的私利，會被民眾所厭惡。

不可否認，台中市這幾年發展迅速，藍營認火主因是盧秀燕市政團隊全力投入民生建設，減少政治無謂的紛爭，只要成為台中市的推手，能得到市民的認可。或許近期在媒體對盧秀燕有較多的負面報導，但是不可否認的台中各項的重大建設都持續完成當中，對一個任期有限的行政首長真的不是最容易的事情。

江啟臣路線仍按部就班

藍營人士觀察，江啟臣選市長採取的路線方式應該不會受到太多的影響，只是面對選舉越來越來越近的情況，當然會增加更多個人對於施政理念或看法的呈現，只是因為新主席剛上任相關的選舉辦法也還沒有公布，還無法做過多的因應，就依然按部就班的進行。

面對市長選舉的最新變化，換了黨主席的國民黨必定有因應做法，而綠營既然在投票前一年就決定由何欣純上陣，但也還看不出除了提早決定人選，還有哪些明確的作戰計畫，如果不能好好運用這次盧秀燕遇上從政重大危機讓民進黨撿到槍的好機會，光是靠製造藍營矛盾就想贏得選舉，這種想法也太天真了。

