唐振剛閃兵首露面 宋逸民幫揭自首內幕：希望大眾給機會

宋逸民夫妻主理的「藝起發光」教會攜手電視台舉辦愛無限聖誕音樂慶典，唐振剛也悄悄現身。（圖／記者陳怡伶攝、翻攝自唐振剛臉書）





演藝圈閃兵案連環爆，在檢警第3波搜索後，上月28日憑藉電影《角頭》系列走紅的男星唐振剛主動坦承閃兵，赴新北地檢署自首。今（9）日由宋逸民夫妻主理的「藝起發光」教會攜手電視台舉辦愛無限聖誕音樂慶典，唐振剛也悄悄現身。

今天出席藝人包含牧師宋逸民、師母陳維齡、吳東諺、白家綺、張文綺、小薰（黃瀞怡）、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、鄭亦真等教會藝人，前陣子坦承閃兵的唐振剛戴著黑帽子及口罩默默隱身台下，頭低低隨著大家一起禱告。

廣告 廣告

唐振剛悄悄現身。（圖／讀者提供）

唐振剛悄悄現身。（圖／讀者提供）

宋逸民被問到唐振剛是否有一起來，以「沒看到」3字回應，吳東諺則透露，「他最近家裡好像發生了一些事情，家人親屬長輩過世，他有提前跟我們告知，我們都是為他禱告。」更坦言當初唐振剛決定自首時，也有告訴宋逸民及陳維齡。

宋逸民以教會牧師身份表示，會關心、陪伴唐振剛，「讓他這段時間好好冷靜、面對、沉澱自己。」至於有沒有私下開導對方，「他很好啊，他其實各個方面都很好，那其實是很多年以前的事情，我們就是陪伴他，他有願意調整自己的心是很好的一件事，也希望社會大眾給他一點機會。」

東森娛樂關心您

民俗說法，僅供參考



【更多東森娛樂報導】

●薛仕凌涉閃兵！《影后》黃迪揚「急喊4字」曝超狂軍旅生活

●薛仕凌爆閃兵！《與惡2》神預言被挖 「媽媽」楊貴媚發聲

●狠酸粿粿婚後才紅 玉米泉哥爆：嫁妝0元也敢喊委屈？

