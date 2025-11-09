唐振剛「自首閃兵」低調現身了！宋逸民陪伴面對：讓他好好沉澱

唐振剛（黑色口罩）9日低調現身TVBS愛無限聖誕音樂慶典。（謝采恩攝）

宋逸民、陳維齡領導的「藝起發光」教會今（9）日錄製「TVBS愛無限聖誕音樂慶典」聖誕特別節目，先前因為逃兵風波神隱的唐振剛也戴著黑色口罩低調現身，而他在自首閃兵前，也曾找宋逸民討論，最後決定勇敢面對過去犯下的錯誤。

唐振剛上月底主動自首閃兵，之後便沒有再公開露面，今他跟著教會夥伴在TVBS錄聖誕特別節目，吳東諺說：「最近他家中剛好有長輩過世，他有提前跟我們告知，就沒有參與活動；我們都為他禱告，當初他在想去做出一些想要去面對的決定的同時，也有跟牧師、師母說，那就是希望給他一些時間，好好去面對。」

廣告 廣告

宋逸民認為，站在教會的立場，就是好好的去關心他和陪伴他，「讓他好好沉澱，重新面對，這是我們所有兄弟姐妹的共識」。小薰則說，教會確實給了她很大的力量，「演員在鏡頭前其實很孤單，但有這份信仰和家人陪伴你，孤單的成分就會少很多」，讓她更有力量往前。

更多中時新聞網報導

戴念國、戴念梓昆仲 領航再生醫學

補充保費採年結 在野質疑變相調漲

林志玲憶被小S罵感覺甜蜜