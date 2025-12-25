唐振自首閃兵！大動作剃寸頭：人生第一次 畫面全曝光
演藝圈閃兵案在今年大爆發，從男星王大陸開始，檢警至今展開3波搜索，揪出包含修杰楷、陳柏霖等大咖藝人外，憑藉《角頭》系列電影走紅的男星唐振剛主動自首。近日，他做出重大改變，將髮型剃成寸頭，影片曝光後掀起討論。
唐振剛曾是Energy成員，他在平安夜這天在社群平台寫下「最後一眼好長的頭髮」，接著公開變髮過程，「人生第一次嘗試寸頭」，看著理髮師剃下第一刀，唐振剛忍不住驚呼，接著露出燦爛笑容，似乎很享受。
唐振剛曬出剃頭過程。（圖／翻攝自唐振剛IG）
唐振剛還將剃下來的頭髮擺成笑臉花圈，引用聖經寫下「感謝神，因祂有說不盡的恩賜！」並且錄下全新寸頭造型，「平安夜、聖誕節，健康、平安、喜樂」，雖然他並未提及剃頭的原因，但全新的造型也似乎預告將有一個新開始。
唐振剛將剃下的頭髮擺成笑臉。（圖／翻攝自唐振剛IG）
【更多東森娛樂報導】
●薛仕凌爆閃兵！《與惡2》神預言被挖 「媽媽」楊貴媚發聲
●唐振剛閃兵首露面 宋逸民幫揭自首內幕：希望大眾給機會
●快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了
