唐朝詩人／姚憲民
姚憲民
1.“詩傑”王勃
名震初唐賦華篇，才冠四傑譽盈天。
滕王閣序千秋頌，少府離情萬世傳。
命運無常雲路舛，文章有韻雅懷綿。
英魂已逝詩心在，翰墨留香歲月延。
2.“詩狂”賀知章
才情卓異號詩狂，筆落成章韻味長。
墨染春風書錦繡，箋留秋色賦琳琅。
回鄉偶歎童心在，詠柳高歌意氣揚。
獎掖後昆當伯樂，名垂青史永流芳。
3.“詩骨”陳子昂
幽州臺上賦新篇，筆落驚人思俊賢。
獨愴胸懷憂國恨，孤吟天地恤民憐。
詩承漢韻譽千古，骨傲文壇立嶺巔。
遺響餘音猶未絕，英名不朽永流傳。
4.“詩佛”王維
輞川別業寫風流，詩韻空靈傲王侯。
明月松間禪意繞，清泉石上梵音留。
田園入畫千秋頌，山水成篇萬古謳。
佛性蘭心書妙境，雅詞逸致耀神州。
5.“詩仙”李白
飄逸仙姿筆墨狂，詩歌清韻意悠揚。
舉杯對月吟佳構，仗劍尋幽賦錦章。
豪邁情懷驚俗世，不羈風采耀明堂。
千年傳頌高才顯，璀璨文星永放光。
6.“詩聖”杜甫
亂世飄零志未休，筆耕不輟寫春秋。
憂民涕淚詩篇灑，愛國情懷歲月留。
廣廈千間心上掛，孤舟一葉夢中游。
登高壓卷蓋唐律，聖德賢名耀九州。
7.“詩魔”白居易
筆耕硯畝墨香留，樂府新聲感慨稠。
長恨歌中騷客怨，琵琶行裏淚花流。
心懷百姓關民瘼，夢系蒼生歎國憂。
詩海揚帆傳萬世，英名不朽耀千秋。
8.“詩豪”劉禹錫
才高八斗賦鴻篇，睿語清音歌俊賢。
陋室銘中吟逸韻，秋詞聲裏頌青天。
沉浮宦海心猶壯，笑對風雲志自堅。
千載文名今尚在，詩豪美譽永流傳。
9.“詩囚”孟郊
苦吟寒士忌張揚，筆落悲聲韻有章。
塵世艱辛心未改，詩囚困頓氣猶昂。
春風得意情懷馬，秋夜傷神淚滿裳。
嚴謹為文傳百代，美名不朽永流芳。
10.“詩奴”賈島
苦吟塵世韻無窮，鶴影孤身賦律工。
月下推敲求達意，雨中索句覓跟風。
詩成每歎知音少，墨就常嗟情趣同。
千古文壇留妙筆，寒郊瘦島盛名紅。
11.“詩鬼”李賀
妙筆奇思繪幻章，鬼才李賀翰林郎。
幽情賦就詩中味，壯志書成墨裏香。
瘦骨堪憐豪氣在，雄心未改意飛揚。
英年早逝文星落，千古流傳美譽彰。
12.“詩虎”羅鄴
才情卓絕賦鴻篇，筆底波瀾韻萬千。
墨染唐聲書壯志，心懷杜律繪流年。
詩中虎嘯驚天地，卷裏龍吟震巨川。
文采飛揚彰氣節，雄風獵獵永留傳。
13.“詩瓢”唐俅
筆耕不輟賦新章，詞海行舟滋味長。
墨染春秋書壯景，箋留歲月訴衷腸。
才思敏捷驚天地，文采風流傲盛唐。
雅韻傳承千古頌，詩瓢獨領一園芳。
