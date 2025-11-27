「唐朝豪放女」夏文汐翻紅！60歲真實狀態震驚網友

資深女星夏文汐過去和萬梓良合作《唐朝豪放女》，成為80年代的性感女神，今年60歲的她近年接了不少作品，最近她和佘詩曼合作的《新聞女王2》上映，讓她人氣再度翻漲，不少網友分享直擊她的無濾鏡照片，可見她優雅老去，雖臉上有些皺紋，但女人味依舊十足。

據《香港01》報導，最近有網友在中環馬頭偶遇夏文汐準備出席活動，她身穿黑色深V禮服，耳朵戴著耳環，優雅又有巨星氣場，有粉絲要求合影，她來者不拒，皮膚光滑白晰，被網友大讚狀態極佳，還有人特別指出她頸部的肌膚很緊緻像少女，「一般人到這年紀都皺了」。

夏文汐這次在《新聞女王2》中飾演佘詩曼演出女主角「文慧心」的養母「阮雪君」，過去也是記者，當女兒有事的時候挺身而出護女兒，當文慧心低落時又會鼓勵她要堅強起來，戲外佘詩曼表示視夏文汐為偶像，拍攝時擔心有做不好的地方，夏文汐則讚佘詩曼敬業，兩人惺惺相惜。

夏文汐過去演出《唐朝豪放女》、《殺夫》走紅，1980年左右她在台灣拍戲時認識了富商黃冠博，不久後結婚移居到美國生活，育有3女。她在2019年年底暗示已和黃冠博離婚，2023年則宣告復出，被問到久沒拍戲是否會不適應？夏文汐回應完全不會，「之前疫情在美國的那幾年真的很無聊，雖然被要求『放飛自我』有點辛苦，但精神上非常高興，有適合的角色就會去演」。

