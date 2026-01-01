《唐朝豪放女》生3女自爆「從未結婚」！交往富商揭真實關係

夏文汐生3女自爆從未結婚，昔傳與富商閃婚。（資料圖／王興田攝）

香港女星夏文汐過去演出電影《唐朝豪放女》，因大膽表現成為80年代的性感女神，她曾傳出與富商黃冠博「閃婚」，並誕下3個女兒而淡出演藝圈，不過，她近期重回大眾目光，竟驚爆自己沒有結過婚，也時隔30多年罕見揭露與富商「丈夫」的關係。

夏文汐近期參演戲劇《新聞女王2》，近況再度受到討論，而她日前登上資深媒體人汪曼玲的網路節目《快拍.曼鏡頭》，突然自爆從未結過婚，但對於未婚生3個女兒，她也覺得無所謂，「開心就可以，其實結婚是一種儀式，大家一起開心就可以」。

夏文汐近年復出參演《新聞女王2》、《寒戰前傳》。（圖／羅永銘攝）

不過，她過去傳出與富商黃冠博結婚，隨後搬到國外居住，後來還爆出婚姻亮紅燈，被問到與富商男友情斷的原因，她大方坦承兩人相處越久，越會發現個性不合，所以她認為感情的事很難控制，「就算我戀愛腦那時，我發現人與人之間會隨時間變，你說愛情一生一世，不是沒有，（但）很少」。

至於單親媽媽的角色，她大多時間是獨自照顧女兒，剛開始才有幫手幫忙，但她自覺不是一個好媽媽，「我覺得我本身都沒有長大過，只顧著玩。小時候我會照顧她們，到她們十幾歲時，住在上海時又顧著玩」，連女兒都會唸她像青少年，然而她與女兒的感情還不錯，甚至會一起去夜店玩。

最後，被問到是否有想婚的念頭，夏文汐坦言與結婚沒緣，「沒有人敢追求我，其實很奇怪，我單身十多年，有人曾經說過：『我怎感追求妳，妳一定很多人追』」，儘管至今仍維持單身，她卻覺得很自在，而且可以到處做自己想做的事，保養得宜的她即使年過60，臉上有些皺紋，但女人味依舊十足。

