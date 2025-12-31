唐榮鐵工廠大火狂竄黑煙 50員工急逃、恐吞百萬空污罰單

小港唐榮鐵工廠大火狂燒2小時恐吞500萬空污罰單。（圖 ／翻攝畫面）

國內老牌鋼鐵廠「唐榮鐵工廠」位於高雄市小港區沿海二路，30日深夜突發火警，漆黑濃煙直竄夜空，場面驚險，引發附近居民關注，消防局於晚間11時30分接獲通報後，立即派遣大批人車前往灌救，火勢一路延燒至地下室，直到31日凌晨近2時才完全撲滅，所幸廠內約50名員工及時疏散，並未造成人員傷亡。

消防人員到場後發現，起火點位於廠房1樓的冷壓油槽，火勢迅速向下延燒至地下室，燃燒面積初估約80平方公尺。由於現場存有大量油品，火勢一度相當猛烈，並伴隨濃濃黑煙，增加救災難度。警消全力佈署水線、隔絕火源，避免火勢擴大，最終成功控制災情。

經消防單位初步研判，火警疑似因一樓冷壓機在鋼板冷壓作業過程中，鋼板發生滑脫並產生高溫摩擦，進而引燃鄰近的冷壓油槽，火焰再向下延燒至地下室油槽所致。實際起火原因仍待進一步鑑識確認。

這起火警除造成廠區設備受損外，也引發嚴重空氣污染問題。大量黑煙飄散，環保局透過AI雲端監控系統即時掌握異常狀況，派員到場稽查後確認污染來源為唐榮鐵工廠火警。環保局指出，該行為已違反《空氣污染防制法》第32條規定，後續將依法裁處新台幣10萬元至500萬元不等罰鍰。

