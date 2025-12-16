唐氏寶寶陳恩俊溫暖回母校以笑容、烘焙與健康教育傳遞愛與感恩

頭城國小校友陳恩俊回母校烘培美食。（宜萱婦幼協會提供）

記者張正量／宜蘭報導

為落實生命教育、多元文化與健康教育理念，頭城國小在歲未年終之際舉辦「唐氏寶寶陳恩俊回母校—愛與感恩記者會」，邀請二十歲就讀特教體系的唐氏寶寶陳恩俊重返母校，與幼兒園大班學童互動交流，透過實際行動傳遞「愛、感恩與尊重」的生命教育價值。

這場暖冬中的感恩活動，十二月初在學校幼兒園內登場，陳恩俊身穿中國朝鮮族傳統服飾，帶領幼兒學習簡單韓語，現場笑聲不斷、氣氛溫暖；隨後，他與孩子們合唱〈聽我說謝謝你〉，以純真的歌聲表達對師長與家人的感恩之情，並一同跳起〈星期五晚上〉律動舞，帶動全場歡樂。除了音樂與舞蹈互動外，陳恩俊也與好友陳湘涵親手製作「愛心杯子蛋糕」分送給小朋友，象徵分享與友誼的甜蜜交流；壓軸環節則展出他與母親共同製作的創意玩具，邀請孩子們一起體驗，讓學習在遊戲與笑聲中自然發生。

校長簡維國表示，陳恩俊以堅毅與微笑面對成長挑戰，用行動展現自信與溫暖，是最真實也最動人的生命教材。移民署宜蘭服務站主任簡玉屏指出，陳恩俊展現新住民家庭的正向力量，證明愛與努力能超越限制，也呼籲宜蘭地區新住民及其子女踴躍參與「新住民及子女築夢計畫」，勇敢逐夢、發揮所長。