唐氏症基金會前進北監 精彩表演傳遞滿滿正能量

舞蹈隊展現動感流行舞姿。圖：北監提供

為關懷收容人身心健康並促進正向支持，特結合台北監獄身心障礙適性處遇活動，由海天國際流通事業股份有限公司贊助財團法人中華民國唐氏症基金會，於昨(26)日至北監辦理身心障礙關懷公益活動，期望藉由才藝表演與帶動音樂給予收容人正向能量，並透過身心障礙同理心得分享，鼓舞收容人更生前行之向善動力。

台北監獄典獄長許金標致詞。圖：北監提供

海天國際流通事業為北監自主監外作業合作廠商，自112年起，協助收容人接軌社會培養謀生技能，以利出監能夠擁有穩定工作，邁向更生；其為落實企業社會責任精神，特別贊助唐氏症基金會公益演出，而唐氏症基金會自87年成立以來，致力為每個唐氏症家庭提供關懷與照護，更擴大其他身心障礙別給予專業扶助，此次全台首度進入矯正機關表演，於春節前夕、凜冽寒冬中，為監獄收容人帶來外界之關懷與溫暖，傳達基金會理念「不倒的力量」，激勵收容人拾起自信改悔向上。

海天國際流通事業接受感謝狀。圖：北監提供

昨日演出首先由打擊樂隊學員表演木琴、鐵琴等敲擊樂器，精湛技巧及明快節奏立刻將檯下氣氛炒熱高漲；接下來學員表演疊杯，使收容人見證即使身心不便，亦可突破先天限制，肢體動作眼疾手快，使現場所有人瞠目結舌；舞蹈隊學員則帶來時下流行韓風歌舞，不屈服於身心挫折，隨著樂曲展現動感節奏，跳出生命熱情的舞步，令人動容；管樂隊以中華樂器陶笛和弦西式樂器薩克斯風，演譯經典臺語歌曲，期望泛起收容人年代共鳴，用扣人心弦之樂音展現對於文化與民族認同。最後，合唱團邀請現場同學一同合唱勵志歌曲《把未來點亮》，溫馨氛圍頓時瀰漫會場，亦有收容人私下拭淚。表演之餘，學員亦分享過往，戰勝身心障礙先天不便，獨立自主之人生經驗，鼓勵收容人仿效自身突破生命限制之精神，進而給予復歸社會生活之信心與希望。

唐氏症基金會接受感謝狀。圖：北監提供

北監典獄長許金標於活動上表示，「如今高齡化社會，矯正機關也逐步邁入高齡化，將近每10名收容人就有1名60歲以上高齡長者，有鑒於此，台北監獄相當關心身心障礙收容人，於矯正署『高齡處遇賦能復歸』政策推動下，致力打造高齡友善、長期照護環境，使監獄設施不僅落於消極隔離，更積極與時俱進革新無障礙生活。」此次活動現場觀眾除一般性收容人，也特別安排中、重度身心障礙一同參與，希望藉由引進外部身心障礙公益團體，在寒冷冬季中，將外界溫暖送至高牆內每個角落，促進收容人標竿學習，雖陷於囹圄、亦不放棄希望，於未來復歸社會能以積極態度面對人生，體現司法柔性支持力量。

