唐氏症基金會啟動2026 7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐為愛出發
唐氏症基金會今日（1/2）舉辦2026年7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐「為愛出發」記者會，正式宣布新年度公益合作啟動。今年除持續透過零錢捐凝聚大眾善意、深化綠色公益行動，更推出全新「鮮乳周到」認捐計畫，從弱勢照顧延伸至環境保護，邀請大眾一同打造更健康、友善且永續的社會。
自 2022 年起，唐氏症基金會與 7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作ibon與 OPENPOINT APP 線上捐款服務，累積許多民眾的愛心支持。2024年「愛不囉嗦庇護工場」承德店，便在零錢捐善款協助下導入太陽能綠電，半年減少2,455公斤碳排，成為庇護工場能源轉型的重要里程碑。
同時，雙方推動循環經濟，透過7-ELEVEN「好福企循環經濟計畫」，回收7-ELEVEN門市寶特瓶抽紗再製成為兼具環保與實用的商品，包括「再生環保方巾」與「321Adorn環保襪」，專案目前已回收再利用逾 23,000 個寶特瓶，減少約 1,965 公斤碳排。今年唐氏症基金會再次加入7-ELEVEN「好福企循環經濟計畫」，推出「愛旅行・好咖同行」行李吊飾，搭配以回收咖啡渣製成內層、寶特瓶抽紗打造的環保袋，讓旅途更有意義。行李吊飾造型「J」象徵唐寶寶多的一條染色體，多元的色彩也象徵了世界的多元樣貌。透過這款兼具設計美感與公益意義的日常用品，傳遞每一份微小善意，都是實踐社會永續的行動力，並持續深化循環經濟的合作與影響。
今年首度與7-ELEVEN合作的「鮮乳周到」專案，邀請民眾透過OPENPOINT APP定期定額來認捐鮮奶，支持身心障礙孩子與青年補充成長所需的營養。每月捐款300元，就能幫助數百名唐氏症孩子補充鈣質，訂閱滿6期，就有機會獲得OPENPOINT點數300點以及「321Adorn環保襪」一組。許多唐氏症孩子因肌張力低、骨骼發育不足等狀況，更需要穩定的鈣質與蛋白質攝取。然而長期照護下的經濟負擔，使定期補充營養成為許多家庭難以承擔的項目。同時，納入既有的社會體驗課程，由統一超商提供icash 2.0，讓近280位唐寶寶持icash 2.0可以自主到鄰近門市兌換鮮乳，增加社會互動、生活體驗及DEI多元共融關懷。每份被認捐的鮮奶，都是支持他們復健、生活與自立的重要力量。
記者會展示區亦呈現基金會多元服務與永續成果，沿著展區一覽基金會在四大願景「健康、友善、環保、永續」的成果。包括公益品牌愛不囉嗦禮盒包裝採用 FSC 國際森林認證的環保紙材、大豆油墨印刷，並選用台灣在地食材，實踐環境友善與永續承諾。
同時，基金會也認購統一超商好鄰居文教基金會與未來親子共同倡議、以「生物多樣性」為主題的永續繪本《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》，捐贈至旗下親子館、非營利幼兒園與小作所，讓環境與永續教育從小扎根。
7-ELEVEN今年的零錢捐海報視覺主題設計特別融入唐氏症基金會小作所學員與「點點善 cooseii」團隊共同創作，以巨大向日葵〈紋理中的溫度〉與白色樹木點彩畫〈生命之樹〉等兩款作品，象徵唐寶寶如向陽般帶來希望，串聯公益與藝術的力量。
為促進社會共融，7-ELEVEN更提供門市場域，唐寶寶可以實際前往門市體驗練習購物流程，讓超商成為累積生活自理能力與社交經驗的友善場域。透過「為愛出發」公益行動，民眾可於全台 7-ELEVEN 門市零錢捐、ibon、OPENPOINT APP 捐款，線上參與「鮮乳周到」定期定額認捐鮮乳募款專案，共同支持唐寶寶與身心障礙者自立生活，也為守護地球環境盡一份力。
唐氏症基金會董事長林正俠表示，感謝 7-ELEVEN的支持，透過全台據點最多超商通路串連善意，為唐氏症基金會挹注服務善款，得以朝向永續與共融的目標邁進。他指出，基金會將持續透過企業合作、跨組織共享與社會倡議，推動節能、綠色採購，將永續融入日常。他也邀請社會大眾支持「愛不囉嗦春節禮盒」，為親友準備過年好禮，也以行動支持永續與公益。
圖/唐氏症基金會董事長林正俠（右）與統一超商公共事務部部長李至和（左）一同投下零錢，宣布2026 年 1–3 月 7-ELEVEN 公益零錢捐活動開跑。
圖/唐氏症基金會再次加入7-ELEVEN「好福企循環經濟計畫」，推出「愛旅行・好咖同行」行李吊飾，搭配以回收咖啡渣製成內層、寶特瓶抽紗打造的環保袋，邀請大家一起當公益的「好咖」。
圖/莒光工坊身心障礙青年帶來soda pop舞蹈表演。
圖/唐氏症基金會旗下公益品牌愛不囉嗦展示2026「一馬當先」春節禮盒。
圖/唐氏症基金會董事長林正俠（左）與北港朝天宮董事長（右）共同展示「愛不囉嗦」2026 春節禮盒，禮盒特別附贈結合北港朝天宮的平安符，傳遞滿滿祝福。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為唐氏症基金會啟動2026 7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐為愛出發
其他人也在看
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 41
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 24
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 25
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 95
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 139
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 9
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 201
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 8
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 31
「橘子VS柳橙」哪個比較好？營養師給出意外答案 這1種血糖要小心
微微酸、微微甜，柑橘類水果向來是蔬果區最討喜的選擇之一。再加上外皮天然保護，只要往包包一放，就能隨時帶著走，成為毫不費力又健康的點心。但在營養界長久以來的討論中，「柳橙和橘子，哪一種對健康更好？」一直是常見問題。這兩種色澤亮眼的水果有許多相似之處，但其實仍存在一些細微差異。 橘子vs.柳橙 營養成分比較 從營養角度來看，橘子與柳橙其實相當接近。橘子的營養依美國農業部（USDA）資料顯示：•熱量：47 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：12 公克•膳食纖維：約 1.58 公克柳橙的營養根據 USDA：•熱量：73 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：15 公克•膳食纖維：2.8 公克 橘子的好處？ 橘子是維生素C與鉀的良好來源，非常適合納入日常飲食，有助於免疫功能與電解質平衡。營養師Pelitera表示，根據USDA，一顆橘子約含24毫克維生素C（女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克）。維生素C在體內扮演多重角色，包括強化免疫系統、支持肌肉生長、促進膠原蛋白生成；鉀則有助於維持腎臟、神經與心血管系統的正常運作。Pelitera補充，橘子同時含有維常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 5
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1