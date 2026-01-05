唐氏症基金會啟動2026 7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐為愛出發

唐氏症基金會今日（1/2）舉辦2026年7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐「為愛出發」記者會，正式宣布新年度公益合作啟動。今年除持續透過零錢捐凝聚大眾善意、深化綠色公益行動，更推出全新「鮮乳周到」認捐計畫，從弱勢照顧延伸至環境保護，邀請大眾一同打造更健康、友善且永續的社會。

自 2022 年起，唐氏症基金會與 7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作ibon與 OPENPOINT APP 線上捐款服務，累積許多民眾的愛心支持。2024年「愛不囉嗦庇護工場」承德店，便在零錢捐善款協助下導入太陽能綠電，半年減少2,455公斤碳排，成為庇護工場能源轉型的重要里程碑。

同時，雙方推動循環經濟，透過7-ELEVEN「好福企循環經濟計畫」，回收7-ELEVEN門市寶特瓶抽紗再製成為兼具環保與實用的商品，包括「再生環保方巾」與「321Adorn環保襪」，專案目前已回收再利用逾 23,000 個寶特瓶，減少約 1,965 公斤碳排。今年唐氏症基金會再次加入7-ELEVEN「好福企循環經濟計畫」，推出「愛旅行・好咖同行」行李吊飾，搭配以回收咖啡渣製成內層、寶特瓶抽紗打造的環保袋，讓旅途更有意義。行李吊飾造型「J」象徵唐寶寶多的一條染色體，多元的色彩也象徵了世界的多元樣貌。透過這款兼具設計美感與公益意義的日常用品，傳遞每一份微小善意，都是實踐社會永續的行動力，並持續深化循環經濟的合作與影響。

今年首度與7-ELEVEN合作的「鮮乳周到」專案，邀請民眾透過OPENPOINT APP定期定額來認捐鮮奶，支持身心障礙孩子與青年補充成長所需的營養。每月捐款300元，就能幫助數百名唐氏症孩子補充鈣質，訂閱滿6期，就有機會獲得OPENPOINT點數300點以及「321Adorn環保襪」一組。許多唐氏症孩子因肌張力低、骨骼發育不足等狀況，更需要穩定的鈣質與蛋白質攝取。然而長期照護下的經濟負擔，使定期補充營養成為許多家庭難以承擔的項目。同時，納入既有的社會體驗課程，由統一超商提供icash 2.0，讓近280位唐寶寶持icash 2.0可以自主到鄰近門市兌換鮮乳，增加社會互動、生活體驗及DEI多元共融關懷。每份被認捐的鮮奶，都是支持他們復健、生活與自立的重要力量。

記者會展示區亦呈現基金會多元服務與永續成果，沿著展區一覽基金會在四大願景「健康、友善、環保、永續」的成果。包括公益品牌愛不囉嗦禮盒包裝採用 FSC 國際森林認證的環保紙材、大豆油墨印刷，並選用台灣在地食材，實踐環境友善與永續承諾。

同時，基金會也認購統一超商好鄰居文教基金會與未來親子共同倡議、以「生物多樣性」為主題的永續繪本《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》，捐贈至旗下親子館、非營利幼兒園與小作所，讓環境與永續教育從小扎根。

7-ELEVEN今年的零錢捐海報視覺主題設計特別融入唐氏症基金會小作所學員與「點點善 cooseii」團隊共同創作，以巨大向日葵〈紋理中的溫度〉與白色樹木點彩畫〈生命之樹〉等兩款作品，象徵唐寶寶如向陽般帶來希望，串聯公益與藝術的力量。

為促進社會共融，7-ELEVEN更提供門市場域，唐寶寶可以實際前往門市體驗練習購物流程，讓超商成為累積生活自理能力與社交經驗的友善場域。透過「為愛出發」公益行動，民眾可於全台 7-ELEVEN 門市零錢捐、ibon、OPENPOINT APP 捐款，線上參與「鮮乳周到」定期定額認捐鮮乳募款專案，共同支持唐寶寶與身心障礙者自立生活，也為守護地球環境盡一份力。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，感謝 7-ELEVEN的支持，透過全台據點最多超商通路串連善意，為唐氏症基金會挹注服務善款，得以朝向永續與共融的目標邁進。他指出，基金會將持續透過企業合作、跨組織共享與社會倡議，推動節能、綠色採購，將永續融入日常。他也邀請社會大眾支持「愛不囉嗦春節禮盒」，為親友準備過年好禮，也以行動支持永續與公益。



圖/唐氏症基金會董事長林正俠（右）與統一超商公共事務部部長李至和（左）一同投下零錢，宣布2026 年 1–3 月 7-ELEVEN 公益零錢捐活動開跑。



圖/唐氏症基金會再次加入7-ELEVEN「好福企循環經濟計畫」，推出「愛旅行・好咖同行」行李吊飾，搭配以回收咖啡渣製成內層、寶特瓶抽紗打造的環保袋，邀請大家一起當公益的「好咖」。



圖/莒光工坊身心障礙青年帶來soda pop舞蹈表演。



圖/唐氏症基金會旗下公益品牌愛不囉嗦展示2026「一馬當先」春節禮盒。



圖/唐氏症基金會董事長林正俠（左）與北港朝天宮董事長（右）共同展示「愛不囉嗦」2026 春節禮盒，禮盒特別附贈結合北港朝天宮的平安符，傳遞滿滿祝福。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為唐氏症基金會啟動2026 7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐為愛出發