唐氏症基金會寒冬送暖 702份年菜守護桃園弱勢

財團法人中華民國唐氏症基金會捐贈儀式。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（28）日上午於市府出席「財團法人中華民國唐氏症基金會捐贈儀式」。張善政表示，感謝唐氏症基金會於今（115）年捐贈逾702份年菜，總價值超過62萬元予市府，充分展現對弱勢族群的關懷與支持。基金會已連續13年不間斷投入愛心捐贈，透過完善的媒合與協助機制，讓善心資源送達需要的家庭，為許多弱勢家戶帶來實質幫助，也為歲末年終注入溫暖與希望。

唐氏症基金會捐贈逾702份年菜，總價值超過62萬元予市府。圖：市府提供

唐氏症基金會董事長林正俠表示，身為唐氏症孩子的父親，更能深刻體會身心障礙家庭在生活中的辛勞與不易。林正俠指出，基金會多年來持續於母親節、中秋節及農曆春節前推動年菜募集行動，今年共募集10,200份年菜，除提供全台28所特殊學校外，也送達台北、新北、桃園、台中、高雄、屏東及馬祖等地，期盼讓更多家庭在重要節慶期間都能安心圍爐、溫馨過年。

社會局表示，此次捐贈年菜將由社會局統籌分配，發送對象包含身心障礙者家庭、低（中）收入戶、經濟弱勢家戶、社區關懷據點長者、小衛星弱勢兒少及遊民等，讓弱勢家戶在春節期間同樣能感受團圓溫暖與社會支持。另也歡迎有意捐贈物資或參與公益的民眾與企業，洽詢社會局安家實物銀行，或透過「做好事公益平台」進行線上捐款、捐物及志工服務，共同為弱勢族群盡一份心力。

