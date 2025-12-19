唐氏症基金會獲「社福永續創新示範單位」表揚

唐氏症基金會董事長林正俠獲頒「社福永續創新示範單位」總統表揚。

財團法人中華民國唐氏症基金會長期致力於服務唐氏症者與身心障礙者，並積極推動社會共融。近年來，基金會前瞻導入 ESG 概念，以「健康、友善、環保、永續」為核心理念，作為組織發展的重要方向，全面落實永續策略。基金會在永續治理上的創新作為與示範意義深獲肯定，於 16 日台灣社會福利總盟感恩餐會中，榮獲賴清德總統頒授「社福永續創新示範單位」殊榮，肯定其打造社福界首見、制度化的永續治理典範。

基金會秉持「服務是一輩子的事」的信念，從組織治理、減碳行動、循環經濟到社會倡議全面佈局，以實際行動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。2024 年成立「永續辦公室」，系統性展開組織盤點與制度化推動，並規劃於 2025 年發布永續報告書，展現透明治理與主動揭露的承諾。

在環保轉型與社會創新方面，基金會旗下品牌「愛不囉嗦」率先推動綠色消費，禮盒全面採用 FSC（森林監管委員會）認證紙材與環保大豆油墨，在兼顧實用與美感的同時，降低對環境的負擔。基金會也與 7-ELEVEN 攜手合作，回收廢棄寶特瓶抽紗再製為包裝絲巾與「阿唐環保襪」，讓廢棄物升級再生，兼具環境與社會價值。另與金山在地社會企業「汪汪地瓜園」及「朱銘美術館」合作，將企業嚴選後仍具價值的地瓜製作成「北海薯蠟筆」，串聯企業、農民、文化場館與地方產業，以創意模式落實友善耕作與地方創生，成為跨域合作的亮眼案例。

永續行動亦延伸至庇護就業環境。基金會旗下庇護工場「愛不囉嗦承德店」於 2023 年率先完成自主溫室氣體盤查，並於 2024 年導入再生能源，目前已有 70% 用電轉為綠電，截至 2024 年底累計減少 2,455 公斤二氧化碳排放，具體展現庇護工場邁向低碳營運的成果。

唐氏症基金會董事長林正俠推動ESG永續策略，成立永續辦公室並發布永續報告書，展現透明與責信精神。

自 2023 年承辦「玩具銀行」以來，基金會在台中設置 15 個玩具回收箱，兩年間累積回收超過 1.5 萬件、共 8.15 噸玩具，相當於種下 815 棵樹的減碳效益。這些玩具經志工清潔與檢修後，重新分配至 45 家公托、幼兒園與社福機構，並透過行動玩具車深入梨山部落，讓愛在城市與偏鄉之間持續循環。

為擴大民眾參與永續行動，自 2024 年起，「愛不囉嗦」門市響應 Ubag 循環提袋計畫，每月平均回收約 180 個紙袋，截至 2025 年累計已超過 1,500 個。透過簡單的「捐袋」行動，民眾也能成為永續推動的一分子，共同營造更友善的消費環境。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，推動永續不僅是對環境的責任，更是為每一位身心障礙者打造更友善、更具韌性的未來。在全球企業加速投入永續發展的趨勢下，ESG 已成為組織經營的重要方向。基金會透過企業合作、跨組織共享與社會倡議，將永續理念由內而外擴展至社會各個層面。此次獲得總統表揚，是對基金會長期投入永續行動的肯定，未來也將持續以創新精神與跨界合作為基礎，攜手社會各界邁向更加永續、共融的未來。

