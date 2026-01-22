唐氏症基金會贈年菜 中市府暖心傳愛陪伴弱勢家庭

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】歲末寒冬，暖流匯聚！財團法人中華民國唐氏症基金會今(22)日捐贈台中市政府社會局804份年菜，分送身障家庭、社工服務的弱勢家庭、兒少安置機構、低收中低收自立家庭及街友收容單位等。社會局長廖靜芝表示，感謝基金會號召社會各界的愛心與關懷，用年菜溫暖需要的家庭。

廖靜芝表示，唐氏症基金會已連續13年發起「送愛募集活動」，今年精心準備的年菜包含紅燒獅子頭、栗子燒雞、糖醋鮮魚排及味噌虱目魚丸湯，共有三菜一湯，象徵圓滿與祝福；感謝基金會秉持「哪裡有需要，服務就送到哪裡去」的精神，與社會局攜手推動身障社區服務與兒少服務，承辦日間照顧小作所、公托、親子館及玩具銀行，陪伴許多家庭一起成長。

社會局說明，照顧弱勢是市府的重要責任，台中市建立公益慈善平台，串聯政府與民間的公益慈善資源，統籌物資與善款的分配與運用，讓每一份善意都能送到最需要的地方。今年春節連假長達9天，若市民朋友在生活或經濟上遇到困難，可撥打1999市民一碼通專線，市府將即時結合民間資源提供協助，陪伴大家平安、安心過好年。