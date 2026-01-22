唐氏症基金會贈年菜 暖心傳愛陪伴弱勢家庭

唐氏症基金會贈送台中市社會局八百份年菜。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

農曆春節腳步漸近，財團法人中華民國唐氏症基金會發起愛心年菜募集活動，希望讓唐氏症者、身心障礙者及弱勢家庭，在過年時也能安心圍爐、感受節慶的溫暖，目前已募集超過一萬份年菜，其中八百份於二十二日捐贈給台中市政府社會局，並由社會局統一分配到身心障礙教養院、育幼院等單位。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「送愛募集活動」今年已邁入第十三年，每逢春節、母親節、端午節及中秋節等重要節日，基金會都會推出不同的節慶禮盒與年菜，希望一方面為唐寶寶與身心障礙朋友創造穩定的工作機會，另一方面也邀請社會大眾一起用行動支持弱勢族群。透過這樣的方式，不只幫助庇護青年學習工作、建立自信，也讓弱勢家庭在佳節時感受到滿滿的關懷，把一份愛心變成雙倍的溫暖。

今年送到台中社會局的愛心年菜禮盒，內容包含糖醋鮮魚排、紅燒獅子頭、栗子燒雞和味噌虱目魚丸湯等四道經典年菜，將由社會局分送身障家庭、社工服務的弱勢家庭、兒少安置機構、低收中低收自立家庭及街友收容單位等。不只填飽弱勢家庭的胃，也能陪伴他們度過溫馨的團圓時刻，為新的一年帶來更多希望與力量。