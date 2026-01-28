唐氏症基金會「送愛年菜 喜迎新年」 攜手各界送暖桃園 702戶弱勢家庭溫馨圍爐

▲唐氏症基金會今年特別捐贈 702份愛心年菜給桃園市弱勢家庭，並於 1月28日在桃園市政府舉行捐贈儀式

【互傳媒／ 記者 陳家珍／桃園報導】財團法人中華民國唐氏症基金會（以下簡稱唐氏症基金會）於農曆春節前夕舉辦「送愛年菜 喜迎新年」公益行動，今年特別捐贈 702份愛心年菜給桃園市弱勢家庭，並於 1月28日在桃園市政府舉行捐贈儀式，由桃園市長張善政代表受贈並頒發感謝牌，感謝基金會為社會公益付出的努力與關懷。

▲財團法人中華民國唐氏症基金會於農曆春節前夕舉辦「送愛年菜 喜迎新年」公益行動

「送愛募集活動」今年已邁入第13年，是唐氏症基金會每年春節前的重要公益行動。今年捐贈給桃園市的年菜市值超過新台幣62萬元，將由桃園市政府社會局統籌分送至身心障礙者家庭、低（中）收入戶、經濟弱勢家戶、社區關懷據點長者、小衛星弱勢兒少及遊民等族群，讓更多家庭在歲末寒冬中也能溫馨圍爐、共享年節的幸福滋味。

桃園市政府表示，公部門資源有限，但民間愛心無窮，唯有公私協力，才能將善的力量發揮到最大。歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與桃園市安家實物銀行聯繫（專線：03-3350628），或透過手機與電腦連結「做好事公益平台」，即可線上捐款、捐物或報名志工服務，24小時都能輕鬆行善，讓做好事成為生活中的日常。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會在桃園設有多元在地服務據點，包括桃園兒童發展中心、桃園市企業就業服務中心、林口小作所及林口長庚庇護商店，服務面向從兒童早期發展延伸至成人就業與社會參與，持續整合政府、專業與社會資源，致力打造完善且連續性的全齡服務網絡。

唐氏症基金會今年募集超過10,200份年菜，一方面為唐寶寶與身心障礙朋友創造穩定的工作機會，另一方面也讓弱勢家庭在佳節時感受到溫暖關懷。新的一年，唐氏症基金會將持續結合社會各界的力量，把愛送到更多需要的角落，期待有更多企業、團體與民眾加入公益行列，攜手為弱勢家庭帶來更長遠且穩定的支持，一同打造更加友善、共融的社會環境。