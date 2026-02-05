唐治平不認交往！小編女友心碎公開親吻照：我會離開他 驚曝供吃供住遭暴力對待

唐治平舉辦粉絲見面會時受訪。林煒凱攝

唐治平喪母後經常被發現遊走在街頭，疑似精神狀況不佳，透過目前幫他打理粉絲專頁的小編陳小姐幫助，狀況逐漸穩定，2月1日還舉辦粉絲見面會，受訪時唐治平說目前沒心思談感情，但陳小姐認為兩人是情侶關係，對於唐治平撇清感到很受傷，在臉書上公布兩人甜蜜親吻照，還說：「小編心酸酸。」

陳小姐曾向前主播郭岱軒坦言自己是唐治平女友，甚至偶爾會遭到唐治平暴力對待，但她都心軟不願報警，持續為唐治平供吃供住。然而唐治平在媒體前不願承認有女友，讓陳小姐心碎，在唐治平粉絲專頁上接連發文：「治平哥心血來潮的時候，會搞笑一下！但真的不好笑，有些事，小編覺得很傷心…」

廣告 廣告

小編陳小姐公開與唐治平親吻照。翻攝臉書

自嘲不是漂亮女星：丟他的臉

而後陳小姐持續以小編身分曝光與唐治平的親密照，回覆網友留言時說：「那就讓他孤獨，我會離開他不再幫忙的。」、「其實公開也不用說是誰，因為我又不是公眾人物，但否認到底，真的蠻傷人心的。」自嘲不是漂亮女藝人，「他公開，丟他的臉。」



回到原文

更多鏡報報導

馬如龍離世7年兒子猝逝！70歲遺孀沛小嵐現況曝光 親妹是台8女星震驚揭：聯繫不上

富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」

影視大佬吳敦離世！曾傳5000萬「包養」乾女兒賈靜雯 同上《康熙》還原真相

56歲葉全真「喪偶」震撼狀態曝光！精神恍惚狂刷石頭 遭「亡夫」三兒子上門討遺產