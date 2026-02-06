唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
娛樂中心／林昀萱報導
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
唐治平日前受訪時坦言目前單身，讓粉專小編難以接受，隨即在社群平台貼出兩人親密合照，並寫下「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們」，情緒字句接連出現。之後她更數度發文，語氣愈發激烈，讓不少網友開始擔心事態失控。據《壹蘋新聞網》報導，從事教職的小編和唐治平已交往一年多，薪水有三分之一都拿來供養唐治平，兩人情侶之間會做的事都做了。她透露唐治平曾二度對她施暴、將她壓制在地上長達5小時，雖然有去驗傷揚言提告，但只要看到唐治平流落街頭就捨不得，直言「我離開他，誰要照顧他？」
小編坦言，近日唐治平在公開場合宣稱自己單身，成為最後一根稻草。她不解兩人明明討論好「有朋友在照顧，是圈外人」的說法，但唐治平卻對兩人之間的事隻字未提，讓她相當心寒，不甘心被當作「工具人」，一氣之下在臉書爆料。
