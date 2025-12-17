唐治平人生歸零重來！「同框蔣萬安」近況曝光

娛樂中心／李筱舲報導



台灣資深男星唐治平去年六月遭逢人生重大打擊，他73歲的母親被發現陳屍於新北市淡水住處頂樓。當時唐治平情緒反常，曾一度否認遺體是母親，精神狀況顯得不穩，並被目擊在街頭遊走，引發社會關注。近日他再度出現在公眾場合，並與多位政壇人士合影，近況曝光後也引起外界關注。





唐治平喪母1年後「人生歸零重來」！本人秀「蔣萬安同框照」近況再成焦點

唐治平（右）近日在臉書分享自己和台北市市長蔣萬安（左）的開心合影。（圖／翻攝自臉書粉專《唐治平》）

唐治平年初頻繁現身清真寺一帶，事後坦言已皈依伊斯蘭教，事實上，唐治平在2009年曾演出《真情伴星月》，當時他飾演穆斯林胡光中一角，因此和胡光中結下深厚的因緣。在母親離世後，胡光中持續關心唐治平的狀況，再加上胡光中與清真寺董事長有多年交情，特別請託寺方多加照應，讓唐治平深受感動。唐治平期盼藉由信仰獲得身心的療癒，並形容自己「人生歸零重新出發」。在歷經喪母低潮後，他嘗試為未來尋找新的方向。

唐治平近日在臉書分享與台北市議員闕枚莎（左）和立法委員李彥秀（右）的合照。（圖／翻攝自臉書粉專《唐治平》）

本月14日，唐治平在臉書粉專發文分享近況，貼文寫下：「今天真開心，和朋友逛街遇到了萬安市長，還有彥秀姊和枚莎姊」。照片中他神情放鬆、面帶笑容、整體氣色與狀態看來相當不錯。近況曝光後，許多網友也留言替唐治平加油打氣：「多吃ㄧ點食物，別太瘦！加油」、「希望你越來越好，胖一點會更帥喔，希望越來越多你演的戲，加油」、「看到你的笑容真好，祝福你，開心生活，加油！」。

