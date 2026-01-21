唐治平健康出狀況「活動恐取消」 他嘆「如果有天撐不住」請求外界幫忙

記者趙浩雲／台北報導

唐治平日前宣布復出，原定於2月1日舉辦粉絲見面會，未料活動前夕卻傳出變數。唐治平官方粉專今（21）日接連發文透露，唐治平身體狀況不佳，見面會恐怕無法如期舉行，小編更語帶疲憊寫下：「治平哥今晚身體狀況不好，小編生病中也心累累，如果有天小編撐不住了……希望唐粉和大家多多照顧治平哥！」

粉專首篇貼文語氣沉重表示，目前唐治平身體狀況令人擔憂，也呼籲外界若真心想提供協助再私訊窗口，「真的能提供幫助的人再私訊喔！」字句間流露出無奈與壓力。

唐治平獨自吃飯。（圖／翻攝自唐治平臉書）

隨後粉專再度發文坦言，由於「一些狀況」，目前無法確認唐治平是否能在2月1日完美出席見面會，並直接點出最壞打算：「如果最後需要暫時取消。」讓不少粉絲相當擔心。

不過小編也試圖替粉絲安排替代方案，表示若見面會取消，已報名或想見唐治平的粉絲可私訊聯繫，屆時將安排在南港附近與唐治平簡單聚餐，「麥當勞或牛排或小火鍋、平價銅盤烤肉之類」，並表示：「都願意花700元來看治平了，治平哥如果身體不適無法完美出席，那700元改成能和偶像一起吃個飯應該也很不錯吧？」貼文中也附上唐治平吃飯的背影照，畫面顯得低調又孤單。

