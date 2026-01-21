唐治平傳健康出狀況「恐取消見面會」小編驚吐：若有天撐不住

唐治平疑健康出狀況，恐取消見面會。（圖／粘耿豪攝）

唐治平2024年6月歷經喪母之痛，一度被質疑精神出狀況，頻頻躍上新聞版面，如今他重新振作後，不僅重返演藝圈，去年平安夜時，低調現蹤台北車站，為街友們送暖，沒想到粉專小編今天(21日)凌晨突然透露唐治平身體狀況不佳，引起網友關注。

唐治平臉書粉專小編稍早PO文，先是PO出唐治平享用美食的背影照，表示發生一些突發狀況，無法確認唐治平2月1日是否能出席見面會，倘若最後必須「暫時取消」，已經擬定好備案，就是可以安排有報名的粉絲，跟唐治平進行簡單的晚餐聚會，「都願意花700元來看治平了，治平哥如果身體不適無法完美出席，那700元改成能和偶像一起吃個飯應該也很不錯吧」。

廣告 廣告

唐治平近來復出演藝圈，生活重新步上軌道。（圖／中時資料照）

對此，粉絲們紛紛留言關切：「最好就是舒服的環境不要有壓力，還是要以治平的狀態為最高考慮」、「我覺得用『視訊』也是一種方式」、「不要給自己太大壓力，順其自然就好」、「先把身體養好最重要，加油」、「一步一步慢慢來就好」。

其實在這篇PO文前，粉專小編就有提及不僅唐治平身體狀況不佳，連自己也在生病中，導致身心疲累，接著語出驚人表示：「如果有天小編撐不住了」，希望「唐粉」(粉絲名)和大家多多照顧治平哥，一席話嚇壞一票粉絲，甚至還被質疑言行「怪怪的」，對此，小編做出聲明：「目前失眠中，半夜發個文不行嗎?什麼叫做怪怪的」。

更多中時新聞網報導

NBA》家鄉優勢加持 華格納助隊擒熊

靠瘦瘦針減重 停藥容易復胖

Lulu婚禮倒數 抱曾莞婷街頭痛哭