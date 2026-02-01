唐治平傳身體不適親現身曝現況 積極復出「相信母親默默支持」

【緯來新聞網】唐治平在經歷2024年喪母之痛與一段低潮期後，近期正積極尋求復出，今（1日）舉辦粉絲見面會，而見面會原先在社群上傳出因為他身體不適要取消，他今也澄清不是自己不舒服，是小編聯繫不上他導致誤會。他說母親過世後，是信仰幫助自己站起來，以前就研究各種宗教的他認為，母親在另一邊默默支持他，「不管怎麼樣都不要悲傷、喪志，母親一直希望我在演藝圈大放異彩，幫助需要幫助的人，也夢過媽媽，都是以前的回憶。」他說，醒過來後，從小學開始就沒哭過的他忍不住落淚。

唐治平積極復出、重新出發，舉辦粉絲見面會。（圖／記者蕭宇涵攝）

他難得對媽媽的事侃侃而談，透露媽媽過世後，媽媽過世後家人冷漠又很多意見，加上媽媽曾被棄養，所以乾脆就不用跟媽媽的生父家人們來往了，比起以往過年會跟媽媽的家人吃年夜飯，今年也不會再一起過年，他計劃看看自己認識的各國朋友要做什麼，彼此可以聚聚，也想抽空回泰國看看爸爸牌位，不過他和爸爸的家人們也沒聯繫了，唐治平說：「其實爸爸是全世界最大的魚露場第三代的二公子，但他很叛逆跟家人不聯繫，只有爸爸過世、清明節掃墓時遇過他們。」



對於朋友少又沒有聯繫的家人這件事他倒看得很開，他說：「本來就喜歡獨處，也很獨立，所以不聯繫對我來說都還好。」唐治平分享，媽媽過世時，也很多不認識的人說要伸出援手，但「一來我沒有索求、而來也不一定真的有來找我」。

唐治平他近期驚喜現身於 Netflix 影集 《如果我不曾見過太陽》頗受好評。（圖／記者蕭宇涵攝）

而他近期驚喜現身於 Netflix 影集 《如果我不曾見過太陽》頗受好評，他坦言對此很驚訝，他說自己的戲份非常少，而且是自己出狀況前拍的，因此不上網的他還特地上網看評價，發現有很多支持我的粉絲，也因此加深自己復出的決心，他坦言可以藉此洗清之前的負面新聞，「目前大陸、泰國都有工作邀約，但沒定下來都不好說。」

