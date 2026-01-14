唐治平合體尤秋興！好友一句「想幫他」如期赴約 看哭全網：他是真朋友

記者趙浩雲／台北報導

唐治平與尤秋興好友相聚。（圖／翻攝自臉書）

唐治平2024年6月歷經母親過世風波，卻因不認母親遺體身分一度登上新聞版面，期間又多次被民眾目擊在台北街頭閒晃，精神狀況備受外界擔憂，近日他重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，並於2025年夏天與尤秋興私下相聚合照曝光。尤秋興日前受訪時也坦言一直很想幫忙唐治平，兩人終於如願重逢。

唐治平也曾坦言很想再見尤秋興，直言兩人過去拍戲時培養出深厚情誼，對於好友的關心相當感激。尤秋興去年8月受訪時提到，自己與唐治平早年曾合作電視劇《名揚四海》，之後一直保持聯絡，自己也很想找機會與唐治平見面，只是一直被工作行程耽擱，未能如願碰面。但後來因各自忙碌逐漸失去聯繫，直到看到媒體報導唐治平近況時，心中相當難過，也曾透過朋友轉達關心，表示若有需要一定願意出手幫忙。

而尤秋興一直把這件事情放在心上，沒多久後兩人就見面。唐治平日前在社群平台發文寫下：「2025年8月夏天，與好友相聚。」並附上兩人合照，畫面中兩人露出笑容比讚，氣氛溫馨，讓不少粉絲相當感動。

網友也紛紛留言替兩人友情喝采，「朋友就是在需要的時候出現」、「尤秋興是真朋友」、「看到合照想到《名揚四海》陳峰與Polo」、「這份友誼能延續真的很感人」，也有不少人替唐治平加油打氣，希望他能早日走出低潮，重新站穩腳步。

