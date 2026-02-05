唐治平喊單身惹火小編女友？手握驗傷單曝「親密照」

娛樂中心／曾詠晞報導



藝人唐治平歷經喪母之痛後，近期憑藉客串台劇《如果我不曾見過太陽》重回大眾視野，並於2月1日舉辦粉絲見面會，展現回歸演藝圈的決心。然而，今（5）日一大早其官方粉絲專業卻暴發感情糾紛，一名自稱「小編」的女子突然發布多篇貼文，還公開一張與唐治平的親吻合照，並配上盧廣仲的歌曲〈繁華攏是夢〉，情緒激動地暗示兩人關係生變，引起網友熱烈討論。

唐治平官方粉專變「復仇公具」？親密照流出…小編女友怒喊：心酸酸

唐治平前年6月母親離世，歷經人生低潮後，近一年多逐步回歸演藝圈。（圖／翻攝自唐治平臉書）

廣告 廣告

唐治平官方粉專變「復仇公具」？親密照流出…小編女友怒喊：心酸酸

唐治平今年2月初舉辦粉絲見面會，現場人雖不多，但都是追隨已久的多年忠實粉絲。（圖／翻攝自唐治平臉書）

唐治平自稱「單身」惹怒小編：否認到底很傷人

事件起因於唐治平在日前見面會受訪時，公開宣稱自己「目前單身」，並表示現階段以穩定工作為優先。此番言論似乎觸動「小編」的情緒，她隨即透過粉專發文感嘆：「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們。」隨後更接連吐露心聲，表示「我也不知他心在想什麼，不承認就算了」，並語帶不滿地寫道：「其實公開也不用說是誰，因為我又不是公眾人物，但否認到底，真的蠻傷人心的」她強調自己付出許多，卻在對方心中什麼都不是，更感慨「這幾天心情也很低落，覺得把人看清楚，對的時間，設個停損點也好」。

唐治平官方粉專變「復仇公具」？親密照流出…小編女友怒喊：心酸酸

一名自稱小編的女子在唐治平粉專發言，表示自己心酸酸，疑似與唐治平有感情糾紛。（圖／翻攝自唐治平臉書）

驚暴有驗傷單！小編痛心喊話：他不珍惜我會離開

除了感情糾紛，該名女子更在留言中拋出驚人訊息，自曝「小編有驗傷單」且「身體有受傷」，並強硬回擊網友建議，直言：「才不要當他經紀人，他不珍惜，我會離開他的。」雖然有理性網友苦勸愛不該是武器，但她仍強調自己心寒後可以換情人，只是目前感到心很痛。面對「小編」女友接連的爆料與指控，唐治平本人目前尚未作出任何正式回應。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：唐治平官方粉專變「復仇工具」？親密照流出…小編女友怒喊：心酸酸

更多民視新聞報導

大S辭世1周年！范瑋琪墓前「一句話」惹網炸鍋

不爽乘客沒幫收高鐵桌板！YTR嗆「中年巨嬰」遭炎上 本人道歉了

權恩妃慘遭二度灼傷！「全臉紅腫」慘況曝光

