唐治平喊單身！小編女友怒曬親密照控遭壓制5小時 突刪文原因曝光

47歲藝人唐治平在2024年歷經喪母風波，遭受巨大打擊，精神狀態一度引外界擔憂。沉寂了近兩年後，他日前舉辦見面會，分享心情並回歸演藝事業。未料，他在受訪時因強調自己單身，引發一名自稱唐治平「女友」兼「粉專小編」的不滿，不僅公開兩人親吻照，還控訴遭對方施暴，引發熱議。

47歲藝人唐治平日前舉辦粉絲見面會，回歸演藝事業。（圖／翻攝FB 唐治平）

唐治平日前受訪時被問及感情狀態，強調自己目前單身，並無談戀愛的打算，沒想到這番話引發一名自稱是唐治平女友的粉專小編不滿，不僅直接在粉專貼出兩人親吻照，寫下「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們」，還不斷回覆網友留言，出現不少情緒性字眼，且疑似暗示自己遭對方施暴。

唐治平女友直接在粉專上曬出兩人親密合照。（圖／翻攝FB 唐治平）

根據《壹蘋新聞網》報導，這名「小編」和唐治平交往一年多，且把三分之一的薪水都拿來供養唐治平，還透露唐治平曾對她施暴，將她壓制在地上長達5小時，還到醫院驗傷並揚言提告。

不過稍早到唐治平粉專可以發現，該名小編已經將先前的抱怨文章刪除，並曬出唐治平和好友的聚餐照寫下，「感謝好友中哥特地帶治平和小編吃飯，幫忙我們從中做協調，讓我們能把心中的感受說出來，目前心中的不愉快已經解開，謝謝好友好心幫忙！」

唐治平「女友」刪光抱怨文透露，兩人目前已經和好，感謝好友從中做協調。（圖／翻攝FB 唐治平）

儘管兩人目前看似已經和好，仍有網友到文章留言苦勸唐治平「女友」，「私人問題或個人情緒問題、溝通細節等不要PO出來比較好，畢竟這是粉專，不是個人的fb，不要參雜太多個人情緒，多宣傳一些正向的資訊會比較好」、「和好了就好。當藝人的另一半不簡單，尤其是跟他們屬不同圈子的人，會更難理解為什麼要低調，為什麼對外說法要這樣」、「能解開就好，希望你們能開心快樂、幸福生活」。

