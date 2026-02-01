唐治平喪母1年半夢裡重逢哭著醒來 看盡人情冷暖斷聯親友

唐治平積極扭轉負面形象。黃于珊攝



唐治平前年6月因走不出喪母痛一度脫序，精神狀況讓外界擔憂，積極尋找復出機會的他昨（2╱1）舉辦2場粉絲見面會，他透露媽媽曾入夢重溫過往生活點滴，讓習慣把悲傷藏在心裡、從小學四年級後就沒哭過的他醒來時總是淚流滿面。

談到辦粉絲見面會的契機，唐治平說因過去參演的《如果我不曾見過太陽》在網路上引起討論，加上有粉絲敲碗，「我就覺得正好可以扭轉我之前負面的形象，重新跟導演、製作人宣告可以重新找我拍戲」。

至於戲約，唐治平坦言台灣比較少，「但是我現在在中國和泰國都還有朋友，因為我之前在北京4年，其實那邊有案子要找我，也跟格鬥、泰拳有關係，泰國那邊也有粉絲在找我，但是拍戲的事情沒訂下來都不好說」。

母親過世1年半，唐治平靠信仰走出低潮，「我也覺得我母親在另一邊默默的支持我，不管怎樣都不要悲傷喪志，我母親一直希望我能在演藝圈大放異彩，能夠幫助世界上比較需要幫助的人，我就把母親對我的期許也當作支持的力量」。

唐治平（左）昨辦粉絲見面會，兩性作家江映瑤特地站台力挺。黃于珊攝

而唐治平坦言媽媽是被收養的，母子倆之前還會與媽媽的生父、生母吃年夜飯，但媽媽過世後，他與娘家親友因意見不合完全斷連，「我有點感覺到什麼叫人情冷暖，但是我並不是在訴苦，我本來就很喜歡1個人獨處，我媽那邊有1、2個我比較交好的平輩，但是經常我都覺得我好像在社交。我母親過世之後，很多以前的朋友可能因為一些負面報導，開始相處上也怪怪的，要不然就是沒有來聯繫我，對我來說其實是無所謂，因為我真正知心好友也就2、3個」。

目前唐治平最想做的事就是回泰國一趟，「我想回去看看我爸爸的牌位，因為我媽媽過世之後我還沒有回去看過我爸爸，至少跟他老人家說一下，問他媽媽走了有沒有在你那邊啊」？

唐父是泰國華僑，家族經營「唐雙合」（Tiparos）魚露，已過世10幾年，唐治平說：「我爸爸天生很叛逆，他跟他家族是不來往的，唐雙合跟我幾乎沒有什麼聯繫，只有爸爸過世做法事和清民節掃墓我有遇過他們。」

之前唐治平發生街頭脫序行為時，有許多演藝圈友人表示願意幫忙，但昨他說：「其實當時有很多我根本不認識的人說要對我伸出援手，我的個性不太喜歡接受陌生人的幫忙，我後來發現那些人不見得有主動來跟我聯絡，好幾位根本是我不認識的人，好像非常熱情要幫助我，但我並沒有索求他們的幫忙，我不是沒有接受朋友的幫忙，但是是我真心喜歡的朋友才願意接受幫忙。」

農曆新年將至，唐治平坦言這段時間與朋友來往少了一些，「但是我在台北清真寺找到很多外國朋友，過年期間我應該會看看那些外國朋友」。被問是否偶爾會感覺到孤單？他說：「不會耶，我其實真的蠻喜歡1個人獨處，我人生中除了幾個好友以外，其實我快樂的時間經常是1個人。」也表示要開始勤健身、練泰拳，並會慢慢增重，為了重新出發做準備。

