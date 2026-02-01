唐治平夢到媽媽走過喪親低潮重新出發

唐治平1日舉辦粉絲見面會，看起來神清氣爽。（林淑娟攝）

47歲的唐治平2024年歷經喪母巨變，屢因精神狀況不佳出現脫序行為，去年開始重新振作、積極復出，他1日舉辦粉絲見面會，雖然身形依舊消瘦，但神清氣爽許多，坦言有重新出發的感覺，復出契機是因粉絲在社群私訊希望他辦見面會，加上他在《如果我不曾見過太陽》客串一個角色受好評，「好像扭轉了負面形象，希望大家重新找我拍戲」。

談及復出計畫，唐治平表示，台灣目前比較少邀約，但大陸和泰國方面有洽談中的，「我曾經在北京4年，有朋友有案子要來找我，內容跟泰拳、格鬥有關，泰國方面的邀約也有，但還沒定下來都不好說，希望台灣也能有人來找我拍戲」。

唐治平說，信仰是他重新振作的最大力量來源，他從以前就喜歡研究各種宗教，空虛時需要信仰安定的力量，「也相信我母親會在另一邊默默支持我，不管怎樣，我都不要繼續悲傷喪志，母親一直希望我能在未來大放異彩，幫助世上需要幫助的人，要把母親對我的期許當作支持的力量」。

他透露夢過媽媽，但不是托夢，「都是以前在舊家的點點滴滴情境，醒過來有時會哭，我是一個清醒時不會哭的人，從小學4年級以後應該沒哭過，習慣把悲傷藏在心裡，以前拍戲時唯一有障礙的事就是哭戲。」

他坦言跟父親、媽媽的親戚往來的很少，自己朋友原本就不多，這段時間往來的更少，對戀愛也沒有想法，「談戀愛也是要花錢，畢竟工作都還沒穩定，目前還是想要以工作為重心」。除了希望復出拍戲，他也想教泰拳、教防身術，跟朋友一起幫劇組訓練動作戲演員，希望還能發展成網路選秀節目。