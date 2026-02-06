唐治平女友「刪光私密吻照、抱怨文」 全網一片苦勸：根本就是要毀了他

娛樂中心／台北報導

藝人唐治平感情風波再掀討論，擔任小編的女友才在唐治平粉專連日發文抱怨未被承認關係，甚至貼出親吻照指控男方辜負感情，昨晚卻悄悄將相關貼文與照片全數刪除，隨後再度發文宣告「已經和好」，態度急轉彎，讓外界看得一頭霧水，不少網友更直言這一連串操作「根本是在亂搞」，甚至質疑是在毀掉唐治平好不容易回穩的形象。

唐治平小編女友最新發文寫道：「感謝好友中哥特地帶治平和小編吃飯，幫忙我們從中做協調，讓我們能把心中的感受說出來，目前心中的不愉快已經解開，謝謝好友好心幫忙！！」貼文一出，立刻引來大量網友留言，雖有人祝福兩人和好，但更多聲音仍苦口婆心勸阻，希望她不要再把私人情緒公開在粉專。

不少網友直言：「吵架不要PO出來，請私下處理，成年人了要為自己的事負責，唐治平粉專和私下感情請分清楚。」也有人提醒：「這是粉專不是個人FB，不要參雜太多個人情緒，多宣傳一些正向資訊會比較好。」更有網友一針見血指出：「所以他成也是妳，敗也是妳，你情緒來就把所有事寫出來，但他卻沒有為自己辯解的平台，你這樣到底是要他復出，還是直接叫他退出？」

唐治平小編女友昨晚的連珠炮抱怨文已經刪光。（圖／翻攝自臉書）

面對質疑，小編仍回嗆表示「他當然可以為自己的行為做解釋啊」，卻讓部分網友更加無奈，直言不需要反覆把感情攤在檯面上，「他歷經了什麼、精神遇到什麼問題，妳應該最清楚，妳到底是想把他拉上來，還是用他的名聲再把他推到地獄？」甚至有人直白留言：「沒錯，根本就是要毀了他。」

也有少數網友試圖緩頰，認為和好了就好，並指出當藝人的另一半並不容易，尤其不同圈子的人更難理解低調的必要性，舉例不少藝人感情都是在適當時機才公開，希望小編自行評估是否繼續這段關係。對此，小編仍回應「可以不公開，但不用強調自己單身」，表示經朋友勸說後，唐治平已能理解她的想法。更有人語重心長喊話：「愛他就不要再PO你們的感情事了。」

