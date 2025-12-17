唐治平好友開戰！痛批「醫美老總靠他蹭流量」 本人親曝教泰拳失業真相

記者趙浩雲／台北報導

藝人唐治平去年6月經歷媽媽過世，而他不認是母親遺體，一度鬧上不少版面，還經常被民眾目擊他在台北街頭閒晃，精神狀況令人擔憂，而他近日重啟臉書粉專，宣布回歸演藝圈。日前醫美老總常如山對外表示找唐治平去教泰拳，之後就沒有下文，正當外界以為因為唐治平狀態不好才作罷，但唐治平也鬆口表示：「他真的沒有要我去他公司教泰拳！」

近日唐治平的好友兼小編替他在臉書發文分享近況，好友表示去年因唐母過世，唐治平受到不少流言蜚語與酸民惡意攻擊，這點真的讓他非常生氣，還點名指出「也有些人，在觀眾及媒體面前表現看似很幫忙唐治平，但事實上從未出錢出力幫任何忙。」

廣告 廣告

好友表示：「有人還騙大家說聘請唐治平當某公司的泰拳教練、也有人說要出錢幫唐母辦喪事、安排唐治平做評審工作……等，這些事實上根本是沒有的事，說穿了這些人只是在蹭唐治平新聞上的曝光度而已～」被外界發現是在點名醫美老總常如山。

唐治平好友痛批不少人靠他蹭熱度。（圖／翻攝自臉書）

唐治平近況曝光後引來不少粉絲與網友暖心打氣，唐治平也一一感謝大家的祝福，有網友好奇「所以說要幫助他的人都在演戲？」，唐治平也親自回應：「也不完全是，常先生還是有幫我ㄧ些忙，但他真的沒有要我去他公司教泰拳」。

唐治平曝光去年被找去教泰拳的真相。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

獨家／唐治平爆泰拳教練失業！才認完母屍「赤腳流落街頭」 愛爾麗回應

56歲葉全真爆出新戀情！當街「甜蜜勾手帥哥同學」 親回4字最新狀態

沈玉琳抗癌5個月將回歸！在醫院「每天做4件事」 親口證實復出時間點

開戰女密友4個月！廖峻兒子不忍發文了 懇求外界這一事：請互相尊重

