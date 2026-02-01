唐治平宣布「重新出發」了！曝復出計劃：希望大家找我拍戲

唐治平現身見面會受訪。（林淑娟攝）

47歲的藝人唐治平2024年歷經喪母巨變，曾屢次因精神狀況不佳出現脫序行為，去年開始重新振作、積極復出演藝圈，他1日下午舉辦粉絲見面會，雖然身形依舊消瘦，但神清氣爽許多，坦言是因為有好幾個粉絲在社群私訊希望他辦見面會，加上他在《如果我不曾見過太陽》客串一個角色受到好評，「好像扭轉了負面形象，希望大家重新找我拍戲」，坦言有重新出發的感覺。

他在見面會上和受訪前都數度閉目養神，透露這其實是一種冥想，他一般會透過打坐、靜坐放空自己，「畢竟我母親過世後，已經有一陣子沒這樣面對媒體了，有點壓力，太緊張，也很久沒這樣見粉絲」，雖然現在是回教徒，但還是習慣用佛教、太極拳的方法幫助自己放鬆。

談及復出計畫，唐治平表示，台灣目前比較少邀約，但大陸和泰國方面有洽談中的案子，「我曾經在北京4年，有朋友有案子要來找我，內容跟泰拳、格鬥有關，泰國方面的邀約也有，但還沒定下來都不好說，希望台灣也能有人來找我拍戲」。除了希望有機會復出拍戲，他也想教泰拳、教防身術，跟朋友一起幫劇組訓練動作戲演員，希望還能發展成網路選秀節目。

談及重新振作、復出的契機，唐治平直言信仰是他最大的力量，他從以前就喜歡研究各種宗教，空虛時需要信仰安定的力量，「也相信我母親會在另一邊默默支持我，不管怎樣，我都不要繼續悲傷喪志，母親一直希望我能在未來大放異彩，幫助世上需要幫助的人，要把母親對我的期許當作支持的力量」。

他說自己夢過媽媽，但不是托夢，「都是以前在舊家的點點滴滴情境，醒過來有時會哭，我是一個清醒時不會哭的人，從小學4年級以後應該沒哭過，習慣把悲傷藏在心裡，以前拍戲時唯一有障礙的事就是哭戲。只有最近夢到媽媽，醒來有流眼淚，平常想念媽媽時就是在心裡想念」。

被問及即將到來的農曆新年怎麼過，他坦言跟父親、媽媽的兩邊親戚往來的很少，自己朋友原本就不多，尤其這段時間往來的更少，但在台北清真寺找到很多外國朋友，對戀愛目前也沒有想法，因為連工作都沒有，「談戀愛也是要花錢，畢竟工作都還沒穩定，目前還是想要以工作為重心」。

他說近期想要回泰國一趟，他爸爸已經過世10多年，是泰國最大一家魚露工廠的第三代二公子，但因天生叛逆，跟家族幾乎不來往，他跟親戚們更沒有聯繫，之前只曾在爸爸過世時做法事、清明掃墓時遇過，「只有兩、三個特別好的親戚還會聯絡，回去可能會找他們」，他想回去看看爸爸的牌位，「媽媽過世之後，我還沒回去看過，至少跟他老人家說一下」。

至於媽媽這邊的親戚，也是完全斷聯，他說媽媽是被生父棄養、被收養的，長大後才重新跟生父聯絡上，但也鮮少互動，只有年夜飯時會相聚，媽媽過世後，他和親戚們有點意見不合，他們也滿冷漠，讓他感受到人情冷暖，加上自己本來就喜歡一個人獨處，所以乾脆不往來，反正真正知心的朋友也只有2、3個，跟台灣的藝人朋友也比較少往來。

他說，之前失意時，曾有很多不認識的人要對他伸出援手，但他其實不喜歡接受陌生人的幫忙，也發現有人看似非常熱情，但不見得有主動跟他聯絡，不過他本來對朋友也就無所求。

