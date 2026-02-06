唐治平小編女友刪光抱怨文：心中的不愉快已經解開

47歲唐治平2024年遭遇喪母之痛，之後他逐漸振作，並在小編幫助下在臉書分享近期生活，昨(5日)他的臉書小編「陳小姐」突然生氣發文，不滿唐治平受訪時不認兩人戀情，讓長期供他吃住的小編相當受傷。今稍早，該名小編已經刪除抱怨文章，表示兩人已經說開，謝謝外界關心。

唐治平的小編今上午發文，寫下：「感謝好友中哥特地帶治平和小編吃飯，幫忙我們從中做協調，讓我們能把心中的感受說出來，目前心中的不愉快已經解開，謝謝好友好心幫忙！！」並曬出唐治平和友人一起聚餐影音，網友也回應打氣說：「要常常溝通吵架也是喔～針對事情把自己的感受講出來，要當藝人的朋友也要心量大，識大體不要鑽牛角尖也不容易！這樣感情才會越來越好！祝福妳」、「加油！不要被挫折打敗」。

唐治平日前出席見面會，談到感情表示：「我對戀愛目前沒有想法，因為連工作都沒有。談戀愛也是要花錢，畢竟我工作都還沒穩定，目前還是想要以工作為重心」，讓小編陳小姐非常受傷，透露兩人其實交往一年多，卻不被承認，自己原來什麼都不是，內心感覺很不值。

陳小姐昨也表示，自己小唐治平7歲，兩人去年開始交往，起初是自己私訊關心對方，並帶他去「藝人之家」教會，兩人才漸漸越走越近，至於傳出唐治平曾動手動腳，甚至有驗傷單，陳小姐解釋：「因為他事後有一直道歉，我就想說算了。他以前會對外侃侃而談歷任女友，沒想到面對媒體時，卻把我撇得一乾二凈，讓我覺得自己得不到尊重，你不公開沒關係，為什麼要偽裝單身？」但今上午，陳小姐表示兩人已和好，把心中不愉快說出，目前沒事了。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

