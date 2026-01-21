唐治平才回歸復出！深夜驚傳「健康出狀況」小編憂：若自己撐不住…

記者徐珮華／綜合報導

唐治平2024年6月歷經母喪，一度被質疑精神出狀況，頻頻登上新聞版面。時隔1年半，他日前重啟粉絲專頁正式回歸演藝圈，也經常透過小編協助經營的粉專分享近況。豈料狀態才看似好轉，小編今（21）日凌晨突然透露自己與唐治平近期身體狀況不佳，「如果有天小編撐不住了……，希望唐粉和大家多多照顧治平哥！」

唐治平正式回歸、復出演藝圈。（圖／翻攝自唐治平臉書）

小編指出，唐治平深夜身體不適，自己也同樣生病， 因此不確定他能否如期出席2月1日的粉絲見面會。不過小編表示，若最終因身體因素必須取消活動，將設法安排粉絲日後與唐治平進行簡單餐敘，「都願意花700元來看治平了，治平哥如果身體不適無法完美出席，那700元改成能和偶像一起吃個飯應該也很不錯吧？」

廣告 廣告

小編憂心唐治平無法出席見面會，折衷邀請粉絲與他共進晚餐。（圖／翻攝自唐治平臉書）

貼文一出引發各界憂心，尤其距離見面會尚有10天，卻提前釋出可能缺席的訊息，不少人擔心兩人健康狀況，紛紛留打氣：「請小編還有治平哥都要好好保重照顧身體喔」、「請多休息，謝謝你，很擔心你與小編身體」、「請小編還有治平哥都要好好保重照顧身體喔」、「希望可以平安健康，好不容易渡過低潮，希望可以一切順心」。

更多三立新聞網報導

米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾

動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

李運慶挨轟孝道外包！洪詩昔與公公互動曝光 「3字暱稱」超溫馨

龍千玉才淚別曹西平！再露面為「他們」發聲…嘆：怎會出此毒手？

