唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣

藝人唐治平2024年歷經母親過世後，被拍到身形消瘦、走路搖搖晃晃，精神狀況令外界擔憂。經過休養調整後，他不僅重啟粉絲專頁分享生活，還預計舉辦見面會，未料近日卻傳出身體狀況不佳，讓外界擔心不已。

唐治平原本預計將在2月1日舉辦2場粉絲見面會，未料小編在今（21）日無預警表示，「治平哥今晚身體狀況不好，小編生病中也心累累，如果有天小編撐不住了…希望唐粉和大家多多照顧治平哥！」貼文曝光後，不少粉絲都湧入為兩人加油打氣。

而小編也進一步提到，目前尚不確定唐治平能否如期出席見面會，最壞的情況有可能會「暫時取消」，不過他也安慰粉絲，如果想見本尊，可以安排簡單吃個晚餐，粉絲們也留言關心，「養好身體最重要！需要時間，加油啊」、「跟治平哥吃東西也很OK， 最好就是舒服的環境不要有壓力。還是要以治平的狀態為最高考慮。」、「請小編還有治平哥都要好好保重照顧身體喔」。



