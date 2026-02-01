唐治平挺過喪母低潮 回憶媽媽期許盼復出

（中央社記者洪素津台北1日電）藝人唐治平2024年因喪母陷入低潮，他今天表示，近來透過信仰幫助自己站起來，希望有復出的機會。他透露夢過媽媽，「母親一直希望我在演藝圈大放異彩，幫助需要幫助的人。」

唐治平今天受訪，他坦言和媒體見面前有些許緊張，很久沒有面對媒體。唐治平表示，母親過世後，是信仰幫助自己站起來，也認為母親仍在另一邊默默支持他，「不管怎麼樣都不要悲傷、喪志，母親一直希望我在演藝圈大放異彩，幫助需要幫助的人，也夢過媽媽，都是以前的回憶」。

唐治平坦言，自媽媽過世後就鮮少和家人聯繫，而父親也早已過世，最近想抽空回泰國看看爸爸牌位，「其實爸爸是全世界最大的魚露廠第三代的二公子，但爸爸很叛逆也不跟家人聯繫」。

說起年節，唐治平說，以往過年會和媽媽的家人吃年夜飯，但今年不會再一起過年，可能計劃看看自己認識的各國朋友要做什麼，彼此可以聚聚。

唐治平近期現身戲劇「如果我不曾見過太陽」，引起網友關注，他對此很驚訝，還特地上網看評價，「我發現有很多支持我的粉絲，我也加深想復出的決心。」他盼藉此洗清之前的負面新聞，「目前都有工作邀約，但沒定下來都不好說。」（編輯：管中維）1150201