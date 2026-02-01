唐治平挺過喪母低潮！見面會露臉親吐近況 小五後首度落淚竟因「夢見媽媽」

唐治平仍然消瘦，但看起來精神狀況不錯。林煒凱攝

藝人唐治平2024年歷經喪母之痛與精神低潮，曾多次被目擊在街頭遊晃，經過一段時間的沉澱與調適，唐治平今（1日）現身景美舉辦粉絲見面會，以實際行動宣告正式回歸演藝圈。現場他氣色良好，開場前更進行冥想放鬆，針對先前社群傳出活動因病取消的誤會，他澄清是小編聯繫不上他所導致，目前身體狀況完全康復，「今天要正式宣告我可以重新開始拍戲了！」

信仰與亡母支撐走出陰霾 小五後沒哭過的他因夢落淚

唐治平表示，雖然他不一定相信傳統意義上的天國，但他深信母親正以另一種方式支持著他，「母親一直希望我在演藝圈大放異彩，去幫助需要幫助的人。」他更透露，自從小學四、五年級後，為了武裝自己，就再也沒掉過眼淚，連拍哭戲都有障礙，然而近期夢見與母親相處的日常，醒來卻忍不住哭出來。

唐治平熱愛泰拳。林煒凱攝

揭露坎坷身世與家族冷漠 春節將與外國友人共度

唐治平也透露爸爸家族雖然是當地知名魚露品牌後代，但父親生前叛逆，與家族鮮少往來，母親則是從小被收養，親戚關係單薄且互動冷漠，在母親過世後，他已與這些親戚斷絕聯繫，「相處很像在社交，話不投機，乾脆不往來。」面對即將到來的農曆春節，他計畫前往清真寺與不慶祝新年的外國朋友聚會，或開車去踏青散心，「以前有媽媽在會吃年夜飯，但現在一個人，其實也不會孤單。」

唐治平夢見媽媽仍會落淚。林煒凱攝

下一步計畫回泰國探父牌位 重心放工作暫無戀愛打算

唐治平坦言近期因為Netflix作品《如果我不曾見過太陽》受到討論而感受到網友支持，成為他想回到演藝圈拍戲的動力之一，接下來他計畫回泰國探視父親的牌位，並向父親告知母親過世的消息，至於感情生活，他直言：「現在連工作都沒有，談戀愛也要花錢，先以工作穩定為重心。」唐治平強調，在媽媽過世後，他也感受到人情冷暖，這次粉絲見面會是復出的第一步。



