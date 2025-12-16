唐治平曾瘦成皮包骨！喪母1年近況曝光 「同框蔣萬安」被直擊

〔記者邱奕欽／台北報導〕47歲唐治平喪母滿1年近況曝光！他去年6月痛失母親，一度拒認事實，之後又多次被目擊在台北街頭獨自閒晃，身形暴瘦、精神狀況令人擔憂，甚至被形容瘦成皮包骨，引發外界高度關注。如今，唐治平再度現身人群中，被直擊與多名政治人物同框合影，近況曝光再度掀起討論。

唐治平在母喪後曾親口透露，自己已皈依伊斯蘭教，並以「我的人生歸零重新出發」形容未來規劃，試圖為人生找到新的方向。那段日子，唐治平外型消瘦、神情憔悴，多次被拍到在台北街頭徘徊，也讓不少人替他的身心狀態感到憂心。

如今，唐治平14日開心分享與朋友逛街時巧遇台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀以及台北市議員闕枚莎，並留下合影紀念，寫下「今天真開心！」照片中，唐治平露出笑容、精神看來較以往穩定，難得的近況曝光，也讓外界再度把焦點放回他喪母1年後的生活狀態。

