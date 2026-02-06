唐治平爆地下情！小編控「都做了」慘當人體ATM

娛樂中心／曾詠晞報導

47歲藝人唐治平在經歷母親過世的低潮期後，近期正努力工作重返演藝圈，日前還舉辦粉絲見面會。然而他的官方帳號卻頻頻爆出感情糾紛，一位自稱是粉專「小編」的女子先是突然發出2人親吻照，表示自己「心酸酸」，指出唐治平將兩人的關係「劃清界線」並在公開活動宣稱自己單身，她心生不滿，昨（5）日在粉專中公開2人的私下關係。今（6）日卻突然刪文，並重新發文表示已經和唐治平解開不愉快了。





唐治平女友自爆「地下戀情」！小編當免費保母+人體ATM卻被「2度施暴」

唐治平經歷喪母之痛後重返演藝圈，2月初舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自唐治平臉書）

廣告 廣告





唐治平女友自爆「地下戀情」！小編當免費保母+人體ATM卻被「2度施暴」

唐治平粉專小編昨（5）日突然發出2篇文章，疑似與唐治平有感情糾紛，引起外界關注。（圖／翻攝自唐治平臉書）

小編揭露曾遭2次毆打！哀嘆自己是工具人

根據《壹蘋新聞網》報導，這名小編在教育界工作，她表示在唐治平最落魄的時候，都是由她負責照顧生活起居，甚至每個月會拿出三分之一的薪水供養對方，她直言情侶之間該發生的事，「我們都做了」，也已經交往1年。然而這段感情並不穩定，小編透露唐治平曾2次對她動手，最嚴重的一次是將她「壓制在地上長達5小時」，當時甚至鬧到鄰居報警，她也去醫院驗傷準備提告，但最後因為捨不得對方流落街頭而選擇撤銷。她表示自己不是真的要毀掉唐治平，只是希望對方能承認這段關係，不要讓她覺得自己只是一個提供金錢與照顧的「工具人」。

唐治平女友自爆「地下戀情」！小編當免費保母+人體ATM卻被「2度施暴」

唐治平小編發出一張親吻照（左圖），並表示雙方已交往1年，平時都是自己在照顧他。（圖／翻攝自唐治平臉書）

唐治平女友自爆「地下戀情」！小編當免費保母+人體ATM卻被「2度施暴」

唐治平小編今（6）日刪掉2篇文章，並發文表示2人經過好友從中協調，目前已將誤會解開。（圖／翻攝自唐治平臉書）

好友介入飯局協助調解 小編刪文稱不愉快已經解開

而在今（6）日早上，小編再度發文表示：「感謝好友中哥特地帶治平和小編吃飯，幫忙我們從中做協調，讓我們能把心中的感受說出來，目前心中的不愉快已經解開，謝謝好友好心幫忙！！」，顯示雙方關係已暫時緩和。雖然小編表示心情已經變好，但仍有不少粉絲相當不解這位「小編」的行事作風，認為「吵架的話不要po出來請私下處理，成年人了要為自己的事負責，唐治平粉專和私下感情的事情請分清楚，溝通一下、祝福彼此」、「這是粉專，不是個人的fb,不要參雜太多個人情緒，多宣傳一些正向的資訊會比較好！」，而截至目前唐治平本人還未出面回應。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：唐治平女友自爆「地下戀情」！小編當免費保母+人體ATM卻被「2度施暴」

更多民視新聞報導

唐治平喊單身惹火小編女友？手握驗傷單曝「親密照」

李亞萍爆失智「入院結果」曝！余天「宅家中」近況說了

命理師曝大S從未離開具俊曄！揭2人已結成「陰陽夫妻」

