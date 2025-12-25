唐治平現身Netflix台劇！本人證實「全面復出」 粉絲驚喜大讚寶刀未老

記者趙浩雲／台北報導

藝人唐治平去年6月經歷媽媽過世，而他不認是母親遺體，一度鬧上不少版面，還經常被民眾目擊他在台北街頭閒晃，精神狀況令人擔憂，而他近日重啟臉書粉專，宣布回歸演藝圈。近日更有粉絲發現他驚喜現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，他也發文證實。

唐治平近日重啟臉書粉絲專頁，並以一句「謝謝網友這麼用心，還將我演出的畫面拍下來^^」回應關心，象徵正式回歸大眾視野。隨後也被眼尖網友發現，他其實早已現身《如果我不曾見過太陽》，在劇中飾演張鈞甯旗下新人陳孟琪飾演的「蔡雯伶的父親」。

唐治平依然帥氣。（圖／翻攝自臉書）

不少觀眾看到熟悉面孔再度出現在螢光幕前，紛紛留言替他加油打氣，也讓唐治平的近況再度引發討論。對此，他也透過貼文標註劇名，低調表達感謝。不過該劇實際拍攝時間為2023年末開拍，並於2024年5月正式殺青，唐治平的演出早在風波發生前即已完成。

