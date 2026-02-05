唐治平粉專小編突曝「親吻照」 怒轟被傷害：我有驗傷單

【緯來新聞網】台灣演員唐治平的官方粉絲專頁近日出現爭議內容，一名自稱粉專小編的女子公開上傳一張疑似與唐治平互動親密的照片，引發外界關注。該貼文於清晨發布，內容涉及私人互動與感情指涉，但未經唐治平證實，在社群平台迅速流傳並引起討論。

唐治平。（圖／資料照、翻攝FB）

唐治平近期動向受矚目 復出演出後再成話題

唐治平近年歷經家庭重大變故，曾公開談及母親離世對其生活與心境的影響。近期他因客串演出台劇《如果我不曾見過太陽》重新回到大眾視野，並舉辦粉絲見面活動，對外表達希望持續投入影視演出的想法。





女子提及驗傷資料 當事人尚未正式回應

除親密照片外，自稱小編的女子亦於後續貼文中提及已保留驗傷資料，並在相關貼文留言處直指「被傷害感情」，但未進一步說明具體事件經過。截至目前，唐治平本人尚未就相關貼文、照片真實性或女子指控內容發表正式說明，經紀或管理單位亦未對外回應，事件仍有待進一步釐清。

更多緯來新聞網報導

伊正差15歲婚全靠死纏爛打！娶回家全變了樣

曹佑寧順從女友！曝馬爾地夫「大吵」王淨真實狀況