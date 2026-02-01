唐治平走出低潮！罕談喪母心境認「與親人斷聯」…下一步動向全說了

記者宋亭誼／台北報導

藝人唐治平2024年6月歷經母親離世，頻頻登上新聞版面，時隔1年多，唐治平生活逐漸步入軌道，今（1）日現身粉絲見面會氣色極佳。唐治平坦言，他曾因負面報導一度陷入低潮，但他認為大家眼睛是雪亮的，強調自己會重新站起來，「讓外界看到一個嶄新的唐治平。」

唐治平氣色非常不錯。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日前一度傳出唐治平身體狀況不佳，見面會恐面臨取消，不過今（1）日他以紅色帽T搭配黑色皮外套亮相，澄清一切完全是誤會，「小感冒，小編誤會我重感冒，現在完全ok了。」唐治平許久未公開露面，坦言今天面對媒體壓力不小，心情特別緊張，活動開始前還特地在一旁放空、冥想。

距離母親離世已經1年多，唐治平期間曾夢過媽媽，但並非所謂的託夢，多半是與母親過往的相處點滴，唐治平個性堅強，習慣隱藏情緒，自小學四、五年級後就幾乎很少哭，最近夢到媽媽卻罕見落下男兒淚。農曆年將至，聊到春節期間有無規劃，唐治平透露，以前媽媽在世時，他會和媽媽的家人一起吃年夜飯，不過媽媽離世後，他和家族因觀念分歧逐漸疏遠，加上媽媽本身是被收養，他和媽媽那邊的親人已經完全斷聯，除了媽媽家人，唐治平也想抽空回泰國看看爸爸牌位。

唐治平曝光工作計劃。（圖／記者鄭孟晃攝影）

唐治平目前將重心全放在工作，沒有談戀愛打算，笑說：「談戀愛也是要花錢的，工作還沒整個穩定下來，我還是以工作為重心。」談到今年工作計劃，唐治平表示將把重心放在泰拳教學與動作訓練領域，教導學員防身術。另一方面，他觀察到台灣影視圈長期缺乏動作戲訓練與專業指導，期許自己有朝一日能開設相關課程，提升演員的實戰能力，他也不排除將課程延伸為選秀節目，培養具備專業能力的人才，目前唐治平有收到中國、泰國的工作邀約，不過他低調表示：「沒定下來都不好說。」

