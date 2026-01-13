唐治平走出喪母之痛再出發！「最新近照」曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

47歲藝人唐治平在2024年6月歷經母親過世的風波，他不認母親遺體一事也讓外界產生許多質疑；事件落幕後，唐治平不但屢屢被網友發現他在台北街頭上失魂落魄的樣子，甚至還在電視台前下跪，各種怪異行徑讓粉絲相當擔心。不過近日，他從新回歸臉書，最新近照曝光後也引來不少網友為他加油打氣。





唐治平喪母1年後重新出發！PO比V笑臉照「最新近況曝光」網讚：型男回歸

唐治平在臉書PO出最新近照，雖白髮蒼蒼，但氣色明顯好多了。（圖／翻攝自唐治平臉書）

唐治平近期回歸社群平台，經常與粉絲分享近況，11日他在臉書PO出慶祝小編生日的用餐照片，只見他將頭髮整齊的向後梳理，身穿黑色後外套，臉部明顯消瘦但氣色不錯，他還對著鏡頭微笑，比出「V」字手勢。他開心的在內文說道：「天冷，治平吃牛肉，小編繼續暖壽^^」。畫面曝光後，引來不少網友關心「看見這麼多人為你加油打氣，你一定會更好」、「型男治平即將回歸！」、「開心的吃飯，就是最好的生活」、「很多人支持你的~要回到精神奕奕的樣子早日回到舞台上」。

唐治平喪母1年後重新出發！PO比V笑臉照「最新近況曝光」網讚：型男回歸

唐治平上個月在台北巧遇蔣萬安（左），引發網友關注。（圖／翻攝自唐治平臉書）

值得一提的事，上個月唐治平出門逛街時，巧遇了台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀、台北市議員闕枚莎，並開心地合影留念，照片中他神情放鬆、面帶笑容、整體氣色與狀態看來相當不錯。事實上，唐治平過去曾坦言自己已皈依伊斯蘭教。因演出《真情伴星月》飾演胡光中而結緣的唐治平，在歷經喪母之痛的低潮期，獲得了「戲劇原型人物」胡光中的持續關懷。透過胡光中的引薦與清真寺方的照應，唐治平深受感動並決定投身信仰尋求慰藉。他形容自己目前是「人生歸零重新出發」，正試圖走出陰霾，為未來的人生轉場尋找新的可能與方向。





