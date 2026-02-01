唐治平走出喪母低潮復出 「夢到媽媽」落淚：她在另一邊支持我

〔記者李紹綾／台北報導〕唐治平2024年歷經喪母之痛與人生低潮，這段時間幾乎消失在螢光幕前，外界各種揣測不斷。他今(1日)他選在台北景美低調舉辦粉絲見面會，像是替自己的人生按下一個「重新開始」鍵，也親自把近來的誤會一次說清楚。

唐治平舉辦粉絲見面會，宣告全面復出。(記者李紹綾攝)

活動前一度傳出唐治平因身體不適可能取消行程，他一受訪就先澄清，「這是一個誤植，並沒有要取消」，他解釋，是小編一度聯絡不上他，加上朋友轉述出現落差，才會被誤會成狀況嚴重，「那天手機剛好關機，有一點小感冒，現在完全OK」。至於被拍到活動前坐在角落冥想，他笑說其實不是冥想，「冥想其實是『不想』，就是放空」，太久沒面對這麼多媒體，難免緊張，只好用佛教和太極拳學來的方法讓自己靜下來。

活動開始前，唐治平獨自在角落冥想。(記者李紹綾攝)

談到一路撐過低潮的力量來源，唐治平坦言，母親過世後，是信仰把他慢慢拉回來，「人在空虛的時候，真的很需要一個安定的心靈寄託」，他始終覺得媽媽在另一個世界默默支持著自己，「不管怎麼樣都不要悲傷、喪志」，也把母親希望他在演藝圈發光、幫助他人的期待，當成繼續往前的力量。

唐治平靠著信仰撐過低潮。(記者李紹綾攝)

說到媽媽，唐治平不避諱分享那些只有自己知道的時刻，透露自己其實常夢到母親，「幾乎都是以前在家裡的畫面，不是託夢，是一些舊家的回憶」，清醒時幾乎不哭的他，卻會在夢醒後默默掉淚，「我大概小學四、五年級就沒再哭過，但夢到我媽媽，醒來真的會流眼淚」，想念母親時，他也只是靜靜在心裡對她說話，「真的要說出口，用語言說，我反而覺得怪怪的」。

唐治平夢到媽媽醒來會流淚。(記者李紹綾攝)

唐治平提到，會動念復出，其實和Netflix影集《如果我不曾見過太陽》有關。那是他在出狀況前拍的作品，自己原本幾乎忘記細節，反而是看到媒體報導、粉絲回饋才知道反應不錯，「我不上網，還特地去看評價，發現很多支持我的人」，也讓他覺得，或許是時候洗掉過去的負面標籤，「可以跟演藝圈的朋友、製作人、導演說，我可以重新拍戲了」。

至於身體狀況，唐治平表示，眼睛有些許發炎，是輕微細菌感染，腳則是前陣子跑步時不小心扭到，「準備重新出發後，要健身、練泰拳，慢慢把體重練回來」，目前包含中國、泰國都有工作邀約，但他說得保留，「沒定下來之前都不好說」。

