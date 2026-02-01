唐治平走出喪母低潮現身景美 老粉絲力挺「我會再站起來」

唐治平辦見面會，感謝死忠粉絲支持，保證會讓大家看到嶄新的自己。(記者李紹綾攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕唐治平歷經喪母風波、精神狀況一度引發外界擔憂，他今(1日)於景美低調舉辦粉絲見面會，一口氣辦了下午3點、5點兩場，久未公開露面的他，氣色明顯回穩，現場雖然人數不多，卻滿滿都是一路陪伴的老粉絲，讓他數度露出感動神情。

唐治平辦見面會，感謝死忠粉絲支持，保證會讓大家看到嶄新的自己。(記者李紹綾攝)

回顧前年6月喪母後陷入低潮，甚至因「不認屍」登上新聞版面，唐治平坦言那段時間確實很辛苦，也承受不少負面聲音。他在台上真誠訴說：「經過我之前的一些低潮、之前有一些比較負面的報導，到現在還默默支持我的粉絲，我現在重新再出發，我會再站起來讓大家看到一個嶄新的唐治平。」道盡這段時間的心路歷程。

兩性作家江映瑤(右)到場力挺唐治平。(記者李紹綾攝)

見面會上，粉絲輪流送上禮物替他打氣，還有人貼心準備新年紅包，袋子上畫著一匹馬，祝福他「馬上幸福」，讓唐治平當場露出笑容，也說自己就是屬馬。就連兩性作家江映瑤也冒雨從淡水轉車趕到現場力挺，上台感性說道：「唐治平走過谷底，但他今天勇敢走出來了，真的很不容易，覺得特別感動，所以一定要來支持，請大家繼續鼓勵他。」

唐治平辦見面會，感謝死忠粉絲支持，保證會讓大家看到嶄新的自己。(記者李紹綾攝)

唐治平也開始替未來鋪路，透露正在規劃教泰拳的相關課程，會把多年練太極拳與泰拳的經驗結合，主打防身術與武術概念，「我現在開始準備教泰拳，可以教大家防身術、武術和防身概念，會開始這樣的課程」，他也看準台灣動作戲與動作指導的市場空缺，希望未來能擴大訓練規模，甚至發展成選秀或動作演員培訓平台，替有志拍動作戲的新人與製作單位搭起橋樑。

唐治平辦見面會，感謝死忠粉絲支持，保證會讓大家看到嶄新的自己。(記者李紹綾攝)

