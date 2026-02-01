唐治平辦粉絲見面會「我會再站起來」 許願做兩岸選秀節目

唐治平今舉辦粉絲見面會。黃于珊攝



唐治平去年6月喪母卻一度不認屍，精神狀況讓外界擔憂，近來逐漸回到正常生活的他今（2╱1）舉辦2場粉絲見面會，久未公開露面的他以黑外套搭牛仔褲的休閒裝扮現身，他感性表示非常感動，並說：「經過我之前的一些低潮、之前有一些比較負面的報導，到現在還默默支持我的粉絲，我現在重新再出發，我會再站起來讓大家看到1個嶄新的唐治平。」

粉絲見面會共分下午3點和5點2場，1場50分鐘，1人收費600元，前60人還附贈飲品冰淇淋。唐治平也分享新計畫，「我現在開始準備教泰拳，我會把我多年練太極拳的經驗跟我練習泰拳把它結合起來，可以教大家防身術、武術和防身概念，會開始這樣的課程」。

另外，唐治平也提到：「台灣很缺一些動作戲和動作指導，我會組織一些這樣的課程，其實我在兩岸三地都有一些投資方對這樣的案子有興趣，我想說先開始完成泰拳跟中華武術的課程，等學員越來越多之後，我會慢慢把圈子擴大起來，我們可以做選秀節目，我們專門幫有興趣的導演、製作人，如果想拍動作戲，都可以把人送來我們這邊訓練。」展現重生決心。

