唐治平遭公開親密照！「女友」驚吐有驗傷單：他睜眼說瞎話

藝人唐治平2024年歷經喪母風波，精神狀況一度引發外界擔憂，近日終於走出低潮舉辦粉絲見面會，當時被問及感情狀況，他坦言目前單身，暫時沒有心思談感情，盼能將重心放在工作上，未料今（5）日卻突爆出感情爭議，引發外界關注。

一名自稱是唐治平粉絲專頁「小編」的女子，今日突然在粉專上傳一張唐治平低頭親吻她眉角的照片，並發文寫下：「這幾天心情也很低落，覺得把人看清楚，對的時間，設個停損點也好。」字句間流露滿滿心酸情緒。

唐治平粉絲專頁小編突曬出兩人親吻照。（圖／翻攝自唐治平臉書）

事實上，唐治平1日在粉絲見面會受訪時才強調自己目前單身，並無談戀愛的打算，沒想到如今卻爆出感情風波，據了解，該名女子疑似不滿唐治平未公開承認她的身分，兩人昨晚曾進行長談，但未能達成共識，她也因此事先向對方預告將出面揭露相關內情，更痛批「他睜眼說瞎話，小編我也受傷了」。

此外，該名女子還在留言區回應多名網友表示：「還有沒公布的事，他若珍惜我就不說」、「小編有驗傷單」、「身體有受傷」，言詞耐人尋味，疑似暗指自己在這段關係中承受不小壓力。她更透露自己無償提供唐治平吃穿用度，卻感覺在對方心中「什麼都不是」。如今雙方感情糾紛浮上檯面，也讓外界一時霧裡看花。



