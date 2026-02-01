唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚

唐治平舉辦粉絲見面會。（圖／東森娛樂）





藝人唐治平2024年歷經母喪後，被拍到身形暴瘦，精神狀況令外界擔憂，所幸經過休養調整，他重啟粉絲專頁，並於今（1）日舉辦見面會，先前傳出他因身體狀況恐不克出席，不過他澄清都是誤會，身體並無大礙。

許久沒有面對媒體，唐治平坦言心情有點緊張，因此在見面會開始前，冥想了一段時間。他透露前陣子因為客串《如果我不曾見過太陽》廣受好評，雖然已經是很久之前拍的，但藉這個機會除了感謝粉絲支持外，「希望可以扭轉負面形象，導演、製作人可以找我拍戲。」

唐治平表示，媽媽過世後靠著宗教信仰的力量慢慢走出來，也認識各國的教徒朋友，「我覺得母親在另一邊默默支持我，不管怎麼樣都不要悲傷喪志，我母親一直希望我能在演藝圈大放異彩，幫助世界上需要幫助的人。」

唐治平進一步提到，自己一向堅強，從國小後就沒哭過，然而媽媽離世後曾夢到兩人在舊家的點點滴滴，醒來的時候都會忍不住流淚，至於想念對方的時候會做什麼，「就在心裡想像她，跟她在心裡說說話。」



